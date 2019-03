Isola, Ghezzal aggressivo: minaccia Vismara e scoppia in lacrime

Isola ad alta tensione, anche se si tratta del day time e degli altri naufraghi risparmiati dalle accuse di Fabrizio Corona ai danni di Riccardo Fogli e dalle presunte epurazioni.

Stavolta a compiere un gesto poco educativo, è stato Ghezzal reo di aver utilizzato modi e parole ritenute eccessive, almeno secondo quanto si è avuto modo di vedere nel montaggio televisivo ed avallato, inoltre, dalle dichiarazioni della vittima, Luca Vismara.

Partiamo dai fatti. Ghezzal ha iniziato a discutere del comportamento tenuto da Luca e Marina La Rosa con gli altri naufraghi, per aver mangiato la loro ricompensa senza pensare al resto del gruppo. I toni sono presto degenerati e lo scambio di battute si è acceso. Il procuratore ed ex calciatore ha accusato Marina di aver cambiato atteggiamento: “Da Luca, che è una serpe me lo aspettavo, ma da te no. Ti stavo studiando da settimane. Ti dirò una cosa, che ho trovato il detto per te: dimmi con chi vai e ti dirò chi sei. ecco sei andata con il serpente e sei serpente anche tu”.

Non pago, Ghezzal faccia a faccia con Vismara gli ha intimato di mollare: “La smetto quando dico io, non quando lo dici tu”, gli ha urlato. Dopo un simile episodio, Luca è tornato sulla spiaggia lasciandosi andare a un pianto che ha svelato la fragilità di chi si sente minacciato. A sua difesa è intervenuta anche Marina, che ha chiesto scuse ufficiali per quanto accaduto senza riuscire a sedare gli animi.

VIRGILIO SPORT | 07-03-2019 13:23