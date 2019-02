Isola, la scelta definitiva delle sorelle Mihajlovic

La settima puntata di questa edizione alquanto altalenante dell’Isolaporta in scena incomprensioni, discussioni e strategie di difficile comprensione. Durante l’ultimo appuntamento (stavolta si è andati in onda mercoledì sera), il reality condotto da Alessia Marcuzzi ha visto l’eliminazione delle sorelle Mihajlovic che avevano annunciato la loro volontà di abbandonare l’Isola, stremate dalla fame e dalla stanchezza. In nomination sono finiti Luca, Jeremias e Marina, vittima di un attacco da parte di JoSquillo.

Secondo Ariadna(ma il flirt con Ghezzalc’è o è stato un gioco?), a creare dissapori e a giocare per arrivare alla fine è Soleil (nuova leader) che ha spaccato il gruppo e continua ad alimentare tensioni. PaoloBrosio, oggetto inaspettatamente delle attenzioni della naufraga, sarebbe anche egli accusato ingiustamente.

A parte la prova consueta, si è profilata un’altra trovata per i due uomini rimasti sull’Isola che non c’è: KasparCapparoni e StefanoBettarini. La prova dell’uomo vitruviano, di quello si è trattato, viene vinta dall’ex calciatore.

VIRGILIO SPORT | 28-02-2019 10:34