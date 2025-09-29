Israele fuori dai Mondiali: la mossa della Uefa e il giallo del messaggio inviato alla Federazione

Secondo quanto riferiscono i media israeliani, l'organo di governo del calcio europeo avrebbe preso la sua decisione che riguarda da vicino l'Italia e il Bologna

Da Israele arrivano novità importanti sulla possibile esclusione della nazionale guidata Ran Ben Shimon dai Mondiali e del Maccabi Tel Aviv dall’Europa League. Ma il caso si tinge di giallo per il messaggio inviato dalla Uefa alla Federazione israeliana, che riguarda da vicino anche Italia e Bologna.

Israele fuori dai Mondiali: la mossa della Uefa

Nei giorni scorsi tutto lasciava presagire un epilogo simile alla Russia per Israele. Non sarebbe così, secondo i media locali. La notizia è data da Ynet e ripresa da tutti i principali quotidiani e siti del Paese guidato da Benjamin Netanyahu.

A quanto pare, l’espulsione di Israele dalle competizioni europee non è in programma. Almeno, non lo è a breve termine, come invece ipotizzato dal britannico Times, per il quale la Uefa, già nel corso di questa settimana, potrebbe votare l’esclusione da tutte da tutti i tornei calcistichi internazionali.

Il giallo del messaggio inviato alla Federazione

C’è un passaggio chiave che emerge dalle notizie che rimbalzano da Israele. La Uefa avrebbe infatti inviato un messaggio ai vertici della Federazione israeliana spiegando che nella giornata di martedì non è in agenda alcuna riunione d’emergenza per valutare la posizione di nazionale e club.

E non finisce qui: i media israeliani sottolineano anche come l’organo di governo del calcio europeo rappresentato dallo sloveno Aleksander Ceferin abbia precisato di non aver subito alcun tipo di pressioni da parte del Qatar, smentendo così la versione circolata di recente in seguito all’attacco sferrato da Israele a Doha con l’intenzione di colpire i vertici di Hamas.

La decisione condizionata dalla Fifa?

Ynet ribadisce che la questione Israele non è stata neppure minimamente sollevata dalla Fifa, che non vedrebbe di buon occhio una decisione tranchant. Del resto, i rapporti tra Gianni Infantino e Donald Trump, come certificato anche dal Mondiale per Club, sono ottimi e la posizione del presidente degli Stati Uniti è chiara: si opporrebbe a qualsiasi tentativo di evitare alla nazionale israeliana, inserita nel girone di qualificazione dell’Italia, la partecipazione ai Mondiali del 2026.

Ma la decisione riguarda da vicino anche il Bologna, che dovrà affrontare il Maccabi Tel Aviv nella corso dal suo cammino nella fase campionato di Europa League. L’inferno di Gaza, che ha già portato la Spagna ad assumere una posizione netta su Israele, resta comunque sotto la lente e ogni scenario rischia di essere ribaltato in base ai nuovi sviluppi. Non è detto, però, che quella dell’esclusione sia l’unica via da percorrere: prima di far fuori Israele, la Uefa potrebbe optare per sanzioni più soft.