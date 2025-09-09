Israele-Italia, gli azzurri versione Fantozzi scatenano i tifosi sul web

Il rocambolesco 5-4 dopo tanti strafalcioni divide i fan ma fa ritrovare emozioni perdute, da tempo la Nazionale non regalava simili batticuore

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

“Finalmente non si parlerà più di Italia Germania 4 a 3”. In questo sarcastico tweet di un tifoso si può racchiudere ironicamente il pensiero degli italiani dopo il 5-4 degli azzurri contro Israele. Una partita pazza, come ha detto Gattuso, piena di errori ma anche emozionante come da tempo non capitava quando scendeva in campo la Nazionale.

L’altalena del gol fa impazzire i tifosi

Certo, non era una semifinale Mondiale, certo il valore dell’avversario era quello che era ma il susseguirsi di gol ed emozioni ha comunque tenuto i tifosi con le antenne drizzate fino al fischio finale: dopo anni di sbadigli alternati a depressioni, è un piccolo passo avanti anche se alcune scene “fantozziane” hanno scatenato la fantasia dei tifosi.

L’Italia non era più abituata a queste partite

Mi fanno ridere i quotidiani sportivi stamattina con pagelle assurde, fosse stata una gara di un’italiana in CL metterebbero allenatore e difesa (horror) sottoaccusa visti i 2 autogol pure e invece Ringhio show” e poi: “Quando un match finisce 4-5 la “colpa” è solo delle difese!” e anche: “Il lunedì sera è sempre stato del calcio amatoriale. Con poco pubblico e tanti autogol”, oppure: “Bravi Azzurri, quantomeno abbiamo ritrovato il carattere. Carattere che rispecchia Gattuso, con 3 autogoal non era semplice. Hanno reagito a ogni scoppolone con la giusta caparbietà e ci hanno creduto fino all’ultimo secondo”.

C’è chi scrive: “La Nazionale è passata nel giro di una settimana ad un assetto stile Barça: non importa quanti gol prendi, basta farne uno in più. Noi venerdì cinque, stasera sette. Ora dobbiamo solo capire come farli tutti nella porta avversaria” e poi: “Donnarumma è una delle più grandi bufale dell’intera storia del calcio italiano” e ancora: “Non si può giocare così “alla Gattuso”, con tutto il rispetto x il grande calciatore che è stato, questi non hanno 4 polmoni come aveva lui. Ci vuole un regista mister che crei del gioco…Rovella ha scaldato la panchina??”

Il web è scatenato: “Che partita. Che cuore, non abbiamo mai mollato. Va migliorata la difesa,prendiamo troppi gol ma almeno vediamo una Nazionale con anima e cuore,che gioca e lotta, dopo 2 anni di nullità con Spalletti e soprattutto una squadra che gioca a viso aperto” e anche: “Altra “manita” ma con il susseguirsi di situazioni ed emozioni. 2 autoreti errori in marcatura e di misura nei passaggi soprattutto finali ma divertente e ben giocata. L’Italia di Gattuso si conferma prolifica ed incisiva” e infine: “La partita Scapoli e ammogliati in confronto è la finale di Champions”.