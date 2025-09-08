Pagelle Israele-Italia 4-5: Kean e Retegui scatenati ma è Tonali a salvare Gattuso, Donnarumma rischia

Top e flop della partita Israele-Italia, valevole per le qualificazioni Mondiali: partita infinita, Tonali rimedia all'ultimo respiro agli autogol di Locatelli e Bastoni

L’Italia di Gattuso soffre, va sotto due volte, ma non molla mai e riesce a ribaltare Israele al termine di una partita infinita. A Debrecen finisce 5-4 per gli Azzurri, ma che sofferenza. Ancora una volta sugli scudi Kean e Retegui, Raspadori si conferma una sentenza. Locatelli croce e delizia, Donnarumma corre qualche rischio di troppo, Tonali è l’eroe che decide il match all’ultimo respiro. Alla fine conta il risultato: con questo successo la Nazionale aggancia Israele al secondo posto del Gruppo I delle qualificazioni Mondiali, ma con una gara in meno rispetto agli avversari.

Israele-Italia: rischio Donnarumma e gol annullato

Dopo la manita all’Estonia, Gattuso cambia in Ungheria: in difesa c’è Mancini al posto di Calafiori, Locatelli rinforza la mediana al posto di Zaccagni, confermati Retegui e Kean. Subito un’occasione per Israele: da un rinvio sbagliato coi piedi di Donnarumma (ahi Gigio, speriamo che Guardiola non abbia visto), ripartenza degli uomini di Ben Shimon e salvataggio provvidenziale di Bastoni, che nega il tap in a Peretz. Sul successivo corner, i padroni di casa vanno a bersaglio, ma l’arbitro sloveno Vincic annulla subito per fallo di Lemkin su Gigio.

All’11’ altro rischio corso da Donnarumma, che temporeggia col pallone tra i piedi, poi non s’intende con Barella e passaggio di ritorno per il portiere troppo corto: Peretz si avventa sulla sfera, ma il capitano lo anticipa con un intervento alla disperata. Rigore evitato per un soffio.

Gli azzurri non ci sono: autorete di Locatelli

Tanti, troppi gli errori commessi dalla Nazionale. Distratta e svogliata, tutt’altra squadra – per approccio e voglia – rispetto a quella scesa in campo a Bergamo con l’Estonia. E al quarto d’oro ecco l’ennesima disattenzione, questa volta fatale.

L’ottimo Dasa premia l’inserimento di Biton che va via a Tonali e mette in mezzo rasoterra: Locatelli, in maniera maldestra, la butta nella sua porta. Poi è lo stesso centrocampista della Juventus a sfiorare il pareggio, ma la sua girata si stampa sulla traversa. È solo un lampo, perché è Israele a fare la partita.

Ci pensa ancora Kean, due volte

A 5′ dell’intervallo l’Italia trova un pareggio insperato. Barella serve Retegui, stop e passaggio per Kean, che lascia partire un tiro da fuori che trova impreparato Dan Peretz. Come contro l’Estonia, è ancora l’attaccante della Fiorentina – al nono gol con la Nazionale – a far tirare un sospiro di sollievo a Gattuso.

A inizio ripresa Israele si riporta avanti: Solomon fa ammattire Politano e pesca in mezzo Dor Peretz, che si stacca dalla marcatura di Bastoni e insacca. Ma gli Azzurri pareggiano subito, ancora con Kean, ancora su assist di Retegui, 2-2.

Capolavoro Politano e il solito Raspa

Poco prima del 60′ la Nazionale mette la freccia. Di nuovo prezioso Retegui, la cui sponda permette a Politano – fino a quel momento tra i più deludenti – di compiere una prodezza e segnare la rete che vale il 2-3. Nel finale entra Raspadori e serve il bis da subentrato dopo l’Estonia.

Harakiri Italia, Israele fa 4-4. Ma poi la decide Tonali

Ma i ragazzi di Gattuso si complicano la vita con un autogol clamoroso di Bastoni. Al 90′ arriva pure il 4-4: dormita generale della difesa e tap in di Peretz. Partita finita? No, perché Tonali s’inventa la rete del 4-5 che vale l’aggancio in classifica. Una partita sulle montagne russe, vietata ai deboli di cuore.

