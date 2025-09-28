“Eccoci qui accanto all’Aeronautica militare e accanto a Difesa Servizi, come Ita Airways in questa Balloon Cup 2025. Decina di migliaia di persone stanno oggi qui per vedere tutto cio’ che hanno costruito in questo bellissimo palcoscenico a cielo aperto. I grandi eventi sportivi e il turismo sono un binomio inscindibile. Il turismo e i trasporti sono un binomio inscindibile. Ovviamente, noi come compagnia aerea cerchiamo di essere presenti per migliorare il nostro posizionamento commerciale e istituzionale. I valori che lo sport da sempre ha tramandato sono nel Dna di Ita Airways e per questa ragione siamo stati la compagnia di riferimento del Giro D’Italia, lo saremo per i giochi olimpici e paraolimpici di febbraio a Milano Cortina”. Cosi’ Sandro Pappalardo, Presidente Ita Airways, durante la terza giornata della Balloon Cup all’aeroporto militare San Damiano. (ServizioDi Perruolo)
Ita Airways protagonista alla Balloon Cup 2025 di San Damiano
Pubblicato: