Ita Airways protagonista alla Balloon Cup 2025 di San Damiano

“Eccoci qui accanto all’Aeronautica militare e accanto a Difesa Servizi, come Ita Airways in questa Balloon Cup 2025. Decina di migliaia di persone stanno oggi qui per vedere tutto cio’ che hanno costruito in questo bellissimo palcoscenico a cielo aperto. I grandi eventi sportivi e il turismo sono un binomio inscindibile. Il turismo e i trasporti sono un binomio inscindibile. Ovviamente, noi come compagnia aerea cerchiamo di essere presenti per migliorare il nostro posizionamento commerciale e istituzionale. I valori che lo sport da sempre ha tramandato sono nel Dna di Ita Airways e per questa ragione siamo stati la compagnia di riferimento del Giro D’Italia, lo saremo per i giochi olimpici e paraolimpici di febbraio a Milano Cortina”. Cosi’ Sandro Pappalardo, Presidente Ita Airways, durante la terza giornata della Balloon Cup all’aeroporto militare San Damiano. (ServizioDi Perruolo)