Italbasket distratta, la Lituania domina e vince

L'Italia, già certa di partecipare a Cina 2019, chiude le qualificazioni ai Mondiali con una sonora sconfitta. La Lituania vince infatti per 86-73 e trovandosi anche con più di 20 punti di vantaggio. La partita è poco più che un'amichevole per i ragazzi di Meo Sacchetti, tra cui solo Michele Vitali fa un'ottima figura (22 punti).

Sin dall'inizio, forse perché caricati dal tutto esaurito di Klaipeda, si vede che i lituani hanno una carica diversa, rispetto agli azzurri. In un avvio pieno di errori da ambo le parti, i padroni di casa trovano un miglior ritmo, soprattutto nel tiro dall'arco, e questo consente un primo allungo. Il +8 dopo 5', con i canestri di Bendzius, cresce nei minuti successivi, con la doppia cifra di vantaggio sulla sirena del primo quarto (26-16), con il gioco da tre punti di Geben. L'Italia sale torna a -7, ma spreca un contropiede e la Lituania piazza un parziale di 14-3 per chiudere il primo tempo, con i canestri di Masiulis.

Il +20 viene siglato da un canestro da sotto di Mockevicius ad inizio ripresa, prima di una buona reazione azzurra, firmata principalmente da un ispirato Michele Vitali e da qualche buon contropiede. La squadra di Sacchetti dimezza lo svantaggio (61-51 al 30'), ma l'avvio del quarto periodo la squadra di casa mette la parola fine al confronto in pochi minuti, piazzando un 8-0 per aprire e salendo poi nuovamente oltre i 20 punti di vantaggio. Una chiusura negativa, ma l'obiettivo era già stato centrato. La prossima gara con i due punti in palio sarà un'altra Italia e saremo in Cina.

In collaborazione con Basketissimo.com

SPORTAL.IT | 25-02-2019 21:15