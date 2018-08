Italbasket, la lista di Sacchetti

Il ct dell'Italbasket, Meo Sacchetti, ha diramato una long list di 31 azzurri, tra i quali sceglierà chi parteciperà al training camp di Pinzolo. Nella lista anche gli Nba Marco Belinelli e Danilo Gallinari.

Il 25 agosto la nazionale si ritroverà a Pinzolo per preparare le prime due gare della seconda fase di qualificazione al Mondiale 2019: il 14 settembre a Bologna contro la Polonia e il 17 settembre a Debrecen contro l'Ungheria. L'1 settembre gli azzurri saranno impegnati in uno test con la Vanoli Cremona, squadra allenata dallo stesso Meo Sacchetti. Il 6 settembre il trasferimento in Germania ad Amburgo dove, il 7 e l'8 settembre si disputerà la Supercup con i padroni di casa, Repubblica Ceca e Turchia.

Questi i 31 convocati: Awudu Abass (1993, 2.00, A), Pietro Aradori (1988, 1.96, A), Marco Belinelli (1986, 1.96, G), Paul Biligha (1990, 2.00, C), Riccardo Bolpin (1997, 1.97, G), Jeffrey Brooks (1989, 2.03, A), Christian Burns (1985, 2.03, A/C), Leonardo Candi (1997, 1.90, P), Francesco Candussi (1994, 2.11, C), Andrea Cinciarini (1986, 1.93, P), Luigi Datome (1987, 2.03, A), Amedeo Della Valle (1993, 1.94, G), Ariel Filloy (1987, 1.90, P), Diego Flaccadori (1996, 1.93, G), Simone Fontecchio (1995, 2.03, A), Danilo Gallinari (1988, 2.08, A), Raphael Gaspardo (1993, 2.07, A), Alessandro Gentile (1992, 2.00, G/A), Daniel Hackett (1987, 1.99, G), Niccolò Mannion (2001, 1.88, G), Nicolò Melli (1991, 2.05, A), Andrea Mezzanotte (1998, 2.07, C), Davide Moretti (1998, 1.88, P/G), Mattia Palumbo (2000, 1.98, P/G), Davide Pascolo (1990, 2.03, A, Achille Polonara (1991, 2.05, A), Brian Sacchetti (1986, 2.00, A), Amedeo Tessitori (1994, 2.08, C), Stefano Tonut (1993, 1.94, G), Luca Vitali (1986, 2.01, P), Michele Vitali (1991, 1.96, G).

SPORTAL.IT | 01-08-2018 14:00