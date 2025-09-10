Italbasket, Petrucci rompe il silenzio sul nuovo ct: Banchi è il prescelto, la verità sull'addio di Pozzecco

Il numero uno della Fip allo scoperto sul successore di Poz: l'ex ct della Lettonia, eliminata agli ottavi come l'Italia, ha vinto la concorrenza di Poeta

Si delinea il futuro dell’Italbasket. A meno di clamorose sorprese, le parole di Gianni Petrucci, lasciano intendere che la scelta del nuovo coach è già stata fatta: è Luca Banchi la figura individuata per ripartire dopo l’addio di Gianmarco Pozzecco, sui cui il presidente della Fip ha fatto chiarezza.

Italbasket, Petrucci allo scoperto sul nuovo ct

È il momento di accelerare. Spazzata via la tempesta scatenata dall’annuncio delle dimissioni di Pozzecco dopo la sconfitta agli ottavi di finale dell’Eurobasket contro la Slovenia del fenomeno Doncic, bisogna voltare a pagina e guardare avanti. Perché c’è un nuovo ciclo cui dar vita, a partire dalle fondamenta e, quindi, dalla guida tecnica.

Negli ultimi giorni sono in particolare tre i nomi emersi, quelli di Luca Banchi, Peppe Poeta e Sergio Scariolo, che, lasciata la nazionale spagnola, ha fatto ritorno al Real Madrid. A mettere fine alle voci è stato il numero uno della Federazione Italiana Pallacanestro in un’intervista al Corriere della Sera, che di fatto dà il benvenuto all’ormai ex coach della Lettonia.

Luca Banchi sempre più in pole position

Se lo afferma Petrucci, che è a capo della Federazione, allora vuol dire che ormai les jeux sont faits, i giochi sono fatti. Anche se manca l’annuncio ufficiale. Quando gli viene chiesto se Banchi sarà il nuovo ct dell’Italia, infatti, il presidente della Fip risponde così: “La strada sembra tracciata. Posso dire solo che è un eccellente allenatore, uno dei migliori”.

Poi spiega che preferirebbe un coach full time, “ma capisco che se un allenatore che ti piace è impegnato si possa adottare una soluzione diversa”. Il tecnico di Grosseto, nominato miglior coach ai Mondiali del 2023, ha chiuso le sue esperienze al timone della squadra turca dell’Anadolu Efes, dov’era in carica da gennaio, e della Lettonia, con cui è stato eliminato agli ottavi dell’Eurobasket proprio come l’Italia.

La verità sull’addio di Pozzecco

Petrucci torna sul cammino degli azzurri all’Eurobasket e sottolinea un difetto cronico della Nazionale: “Ci è mancato il finale, era già successo in passato”. L’addio di Pozzecco subito dopo il ko con la Slovenia ha sollevato un polverone, con i tifosi che si sono scatenati sul web.

Se la partita degli ottavi fosse andata diversamente, il 52enne vulcanico coach di Gorizia sarebbe rimasto al suo posto? Il numero uno della Fip fa chiarezza una volta per tutte sulla questione: “Oltre a essere un bravo tecnico, Gianmarco è anche una persona straordinaria. Ma il contratto era scaduto, chiuso a prescindere”. Dunque, il destino di Poz era segnato.