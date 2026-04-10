Italia, Figc: Marotta a colloquio col ministro Giorgetti, l’incontro scatena le proteste del web 

Mercoledì Beppe Marotta avrebbe partecipato all’incontro al Quirinale tra il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e gli azzurri reduci dalle Olimpiadi invernali per parlare col Ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, di cui è amico, della candidatura di Giovanni Malagò alla presidenza della Figc.
- Marotta al Quirinale per incontrare Giorgetti
- Marotta e Giorgetti divisi su Malagò
- Il web scatenato contro Marotta
Marotta al Quirinale per incontrare Giorgetti
Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha incontrato mercoledì al Quirinale gli azzurri che hanno partecipato dalle Olimpiadi invernali di Milano–Cortina: a quell’evento era presente anche il presidente dell’Inter Beppe Marotta, che ha approfittato dell’evento ufficiale per parlare col Ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti. Argomento della conversazione: il futuro della Figc dopo le dimissioni di Gabriele Gravina.
Marotta e Giorgetti divisi su Malagò
A dare la notizia è il Giornale, secondo cui Marotta avrebbe voluto incontrare Giorgetti, suo amico di vecchia data, per dare il suo endorsement alla candidatura di Giovanni Malagò alla presidenza della Figc. Non si sa, però, se il presidente dell’Inter sia riuscito o meno a convincere il responsabile del MEF: Giorgetti, come il Ministro dello Sport Andrea Abodi, preferirebbe che la Federcalcio fosse commissariata. Un’eventualità possibile soltanto se dalle elezioni del prossimo 22 giugno dovesse venire fuori una situazione di stallo, ovvero se nessun candidato dovesse raggiungere la maggioranza assoluta, il 50% più uno dei voti.
Il web scatenato contro Marotta
La notizia dell’incontro di Marotta e Giorgetti al Quirinale ha però sollevato le proteste del web, in particolare dei tifosi delle squadre avversarie dell’Inter, che accusano il presidente nerazzurro di vantare una posizione di privilegio e di voler rappresentare l’intero calcio italiano senza averne titolo. Anche se Marotta, in realtà, è sia consigliere federale della Figc, che consigliere della Lega Calcio.
“Dopo la Marotta League ecco la Marotta Federation”, commenta Spietato su X. “Allucinante! Non capisco perché i presidenti delle altre squadre tacciano e accettino tutto ciò!”, aggiunge Marco. “Marotta si sta muovendo in modo che pur cambiando tutto rimanga com’è…”, accusa Arturo. “Forse si inizierà a costruire qualcosa di buono in Figc quando non ci saranno questi personaggi”, attacca Anasta. “È previsto anche un incontro tra Marotta e Putin per metter fine alla guerra in Ucraina”, ironizza infine Emiliovski.