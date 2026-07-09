Italia, 20 anni fa il trionfo ai Mondiali con Lippi: oggi Malagò insegue i sì di Maldini e Conte

Malagò si sente ottimista e aspetta la doppia risposta affermativa di Maldini e Conte: la deadline è prevista a giorni, intanto si avvicinano gli impegni azzurri in Nations League.

Vent’anni fa l’Italia trionfava ai Mondiali di Germania, più forte anche della tempesta Calciopoli. Oggi la Nazionale prova a tornare a galla dopo tre mancate qualificazioni ai Mondiali, inseguendo con Malagò i sì di Antonio Conte e Paolo Maldini.

In 20 anni dal trionfo in Germania a tre flop Mondiali di fila

Vent’anni sono trascorsi dal trionfo azzurro ai Mondiali in Germania. Vent’anni fa l’ultima vera soddisfazione vissuta dall’Italia di Marcello Lippi, di Buffon e Cannavaro, di Pirlo e Totti e di altri indimenticati campioni in una fase finale di una Coppa del Mondo, diventata un incubo già nel 2010 e poi di nuovo nel 2014 con la doppia eliminazione nella fase a gironi. Niente in confronto alle tre mancate partecipazioni di fila (2018, 2022 e quest’anno).

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L’Italia è da ricostruire dalle ceneri del flop bosniaco, che ha portato alle dimissioni di Rino Gattuso, Gianluigi Buffon e soprattutto di Gabriele Gravina, sostituito alla presidenza della FIGC dal neo-eletto Giovanni Malagò, che si dice pronto a restituire forza e dignità a una Nazionale in cerca di riscatto.

Il piano A di Malagò, prima Maldini poi Conte

Il piano A del presidente federale non è cambiato. I prescelti per la rinascita azzurra sono Antonio Conte e Paolo Maldini, due che la maglia dell’Italia l’hanno onorata eccome da calciatori e pure da allenatore, nel caso di Conte, già commissario tecnico nel biennio 2014-2016, che condusse agli Europei in Francia, terminati con l’amaro epilogo ai rigori contro la Germania ai quarti di finale.

Ai due, Malagò, vuole consegnare l’Italia. Ambiziosi, vincenti, esperti, Conte e Maldini rappresentano, allo stato attuale, il meglio a disposizione. Il primo ha lasciato il Napoli in Champions League dopo aver vinto uno scudetto al primo colpo e una Supercoppa Italiana al secondo anno. L’altro, Maldini, è stato allontanato in malo modo dal Milan, nonostante lo scudetto numero 19 vinto nel 2022.

La deadline e l’ottimismo di Malagò

Malagò attende le loro risposte, intanto il tempo scorre e ci si avvicina ai primi impegni della nuova gestione federale: tra poco più di due mesi, l’Italia affronterà un poker di partite in soli 10 giorni, per la fase a gironi della Nations League, ospitando Belgio (25/9) e Turchia (5/10), volando prima in Turchia (28/9) e poi in Francia (2/10).

La deadline del presidente federale potrebbe scadere entro questo weekend, convinto che il tempo richiesto da Maldini e Conte per riflettere sugli incarichi da assumere sia indice di serietà e non certo un segnale negativo. Il potenziale nuovo direttore tecnico azzurro e presidente del Club Italia, poi, avrebbe già ricevuto un’altra proposta prima di quella azzurra, e la starebbe vagliando con attenzione.

Malagò si dice ottimista. Dopo il sì di Maldini si aspetta quello di Conte, la cui scelta dipenderà anche dal via libera dell’ex capitano rossonero. I contatti tra le parti sono costanti, in Serie A tutte le panchine sono state coperte e neppure le sirene arabe sembrano affascinare l’allenatore salentino, pronto a tornare sulla panchina azzurra. Dovesse sfumare, l’alternativa rimane Roberto Mancini.