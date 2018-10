Italia a pezzi, Mancini perde un altro Azzurro

L'Italia perde i pezzi. Dopo i forfait di Danilo D’Ambrosio, Alessio Romagnoli e Patrick Cutrone, anche Simone Zaza è costretto ad alzare bianca e il commissario tecnico Roberto Mancini perde un altro elemento in vista dell'amichevole della Nazionale contro l'Ucraina e della già decisiva sfida di Nations League contro la Polonia, che rischia di farci piombare nella serie B europea.

L'attaccante del Torino è stato costretto a lasciare il ritiro di Coverciano per un problema al polpaccio sinistro, che l'aveva costretto lunedì a interrompere l'allenamento. L'infortunio non sembrava grave, ma la risonanza magnetica della mattinata, che non ha evidenziato lesioni, ha portato lo staff medico a propendere per uno stop precauzionale.

Alle 10.30 gli Azzurri sosterranno l'ultima seduta di allenamento a Coverciano e nel pomeriggio raggiungeranno Genova alla vigilia dell'amichevole con l’Ucraina. All’arrivo nel capoluogo ligure, la Nazionale si recherà sotto Ponte Morandi per onorare la memoria delle 43 vittime della tragedia che lo scorso 14 agosto ha colpito al cuore la città e la visita nel luogo del crollo è solo la prima di una serie di iniziative decise in sinergia con l’amministrazione comunale e la Regione.

In occasione del Walk around gli Azzurri saluteranno un centinaio di ragazzi sfollati, mentre il Ct Roberto Mancini incontrerà in forma privata i figli delle vittime, ai quali è stata destinata dalla FIGC una borsa di studio triennale.

"Mi riempie di gioia poter fare qualcosa per Genova. Per il mio legame con la città sono dispiaciutissimo e preoccupato per il futuro, ma spero che il 9 e il 10 ottobre potranno essere due giorni di festa e un momento di svago per chi soffre a causa di questo enorme problema. A me ha lasciato come tutti i genovesi un vuoto incredibile, sarò passato su quel ponte migliaia di volte. Spero che venga ricostruito al più preso perché la città e la regione lo meritano", le parole del mister jesino.

SPORTAL.IT | 09-10-2018 11:25