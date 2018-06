Italia, ad ottobre sfida a Shevchenko

Il calendario della nuova Nazionale di Roberto Mancini si arricchisce di una nuova data. In attesa del debutto in competizioni ufficiali, il 7 settembre a Bologna contro la Polonia per la Nations League e del successivo impegno di tre giorni dopo a Lisbona contro il Portogallo per la stessa, neonata manifestazione, la Figc ha comunicato di aver trovato l’accordo con la Federazione ucraina per una gara amichevole contro la nazionale allenata da Andrij Shevchenko da giocarsi mercoledì 10 ottobre al “Ferraris” di Genova.

Ad annunciarlo è stato il Commissario Straordinario della Figc Roberto Fabbricini al sindaco Marco Bucci attraverso una lettera nella quale viene ricordata la grande tradizione della città di Genova. Si tratta della prima di un nuovo format di amichevoli, spiega in una nota il Comune: la Figc "proporrà, insieme alla partita, un programma di promozione denominato "Città Azzurra".

SPORTAL.IT | 18-06-2018 21:10