Italia, Adani piange in diretta parlando della Bosnia: "Sono morto dentro"

Adani si commuove in diretta dopo Bosnia-Italia: lacrime, elogio della Bosnia, critica agli azzurri e analisi tattica del ko che vale l'esclusione dal Mondiale.

Il dolore azzurro e l’elogio dell’anima bosniaca. Lele Adani è in lacrime dopo Bosnia-Italia. La ferita per l’eliminazione degli Azzurri dai Mondiali 2026 è ancora aperta. Se in diretta su Rai 1 Adani era riuscito a contenere le emozioni nonostante la sconfitta a Zenica, l’ex calciatore ed opinionista televisivo è scoppiato in lacrime durante Viva el Futbol. Travolto dall’emozione, fino alle lacrime, Adani ha parlato per l’ultima volta della notte della disgrazia azzurra.

Le lacrime di Adani in diretta: l’emozione per la Bosnia

Nel corso della trasmissione streaming condotta insieme a Antonio Cassano e Nicola Ventola, Adani ha ripercorso le sensazioni vissute durante la telecronaca Rai della sfida decisiva. Il suo racconto si è concentrato soprattutto sull’intensità mostrata dalla Bosnia, capace di giocare con orgoglio, identità e senso di appartenenza.

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“La Bosnia è andata in campo con tutta la sua storia, la propria dignità e la programmazione”, ha spiegato il commentatore, sottolineando come la squadra abbia portato in campo un significato che andava oltre il semplice risultato. Il momento più toccante arriva quando ricorda l’atmosfera dell’inno: “Mentre parte l’inno loro contano un’altra canzone”. Da lì la voce si spezza e le lacrime prendono il sopravvento.

L’esempio di Dzeko e il valore dell’attaccamento alla maglia

Nel suo intervento, Adani ha voluto esaltare anche il contributo di Edin Džeko, simbolo di dedizione assoluta alla causa: “Dzeko, trascurato a Firenze, è andato allo Schalke 04 due mesi per mettere insieme e nelle gambe le due partite che ha fatto facendo gol all’85’ col Galles e poi mettendo lo zampino sul gol segnato all’Italia. Dzeko ha 40 anni compiuti 15 giorni fa, ma non ci basta l’esempio di chi ama il calcio così tanto?”

Il confronto con l’Italia: passione assente e preparazione sbagliata

Il discorso di Adani si trasforma poi in una critica implicita al modo in cui l’Italia ha affrontato la partita con la Bosnia, sia mentalmente sia tatticamente: “La Bosnia piccola lo ha meritato, c’è un amore nell’aria che noi non abbiamo mai dimostrato”, afferma, evidenziando la differenza di spirito tra le due squadre.

Poi aggiunge: “Andava preparata meglio, prima, adesso siamo tutti a gridare alla disfatta e prendere in giro gli altri sport”, una stoccata che allarga il discorso all’intero sistema calcio italiano.

L’analisi tecnica: Bosnia dominante, Italia timorosa

Sul piano tattico, Adani non usa mezze misure e punta il dito contro l’interpretazione della gara da parte degli azzurri: “Se scegli un sistema di gioco, quel sistema di gioco ha qualche pro e qualche contro ma l’interpretazione contro la Bosnia ha molti limiti. La partita non è stata una buona partita ed è figlia di un’interpretazione di un 3-5-2 che poi è un 5-3-2 che ci ha messo nelle condizioni di essere inferiori alla Bosnia.”

La lettura prosegue con una fotografia impietosa della squadra italiana: “La Bosnia ha giocato da grande squadra, l’Italia da piccola”. Secondo l’ex difensore, il problema non è stato solo il modulo, ma l’atteggiamento: “In campo con quel sistema l’abbiamo vissuta con paura e non con coraggio.”

I numeri che certificano la superiorità bosniaca

A supporto della sua tesi, Adani cita un dato impressionante di Bosnia-Italia che racconta perfettamente l’inerzia della gara: “La Bosnia con l’Italia ha fatto 64 cross, roba da non crederci.”

Un numero che, secondo lui, basta da solo a spiegare la pressione esercitata dai bosniaci e le difficoltà di una Nazionale italiana incapace di imporre il proprio gioco. Infatti, nel suo sfogo finale ribadisce la delusione patriottica: “Io da italiano ero morto dentro ma da sportivo ho sentito le vibrazioni di un’impresa mai così tanto meritata. Io ho sentito il loro amore cao”**.