Italia, l’agente di Zaniolo allo scoperto sulla bocciatura di Gattuso: la reazione di Nicolò e il futuro incerto

Vigorelli, procuratore del centrocampista dell'Udinese, non si nasconde sulla mancata chiamata del ct: "Ci sperava". L'obiettivo è convincerlo per il Mondiale

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Tra l’Italia e il Mondiale c’è di mezzo la Bosnia. Alla vigilia della partita più importante dell’anno, quella che può sancire il ritorno della Nazionale alla rassegna iridata oppure decretare il terzo fallimento di fila ai playoff, si registrano le parole di Claudio Vigorelli, agente di Nicolò Zaniolo. Al Gazzettino del Friuli il procuratore ha svelato la reazione del suo assistito alla mancata convocazione da parte del ct Rino Gattuso.

Italia, il procuratore di Zaniolo dice tutto

Sì, Zaniolo ci sperava. Anche perché supportato da prestazioni di spessore e numeri: 5 gol e 5 assist. A Udine il talento di Massa si è ritrovato, dopo anni bui e deludenti caratterizzati da infortuni, litigi e atteggiamenti spesso invisi ai tifosi. Vigorelli non ci gira certo intorno e confessa ciò che un po’ tutti immaginavano: “Ci sperava, è inutile nasconderlo. La Nazionale è un obiettivo comune per tutti i calciatori, ne abbiamo preso atto”.

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Ma Nicolò non ha alcuna intenzione di alzare bandiera bianca. Crede ancora di poter conquistare l’azzurro e, magari, di essere assoldato per i Mondiali. Il concetto è chiaro: per il doppio impegno dei playoff è stato escluso dal ct, ma “non significa che la chiamata non possa arrivare poi. Apprezziamo comunque la trasparenza e le parole di Gattuso, in futuro si vedrà”.

Il tifo per la Nazionale e l’obiettivo

Poco prima dell’inizio della semifinale di Bergamo poi vinta contro l’Irlanda del Nord, Zaniolo aveva dedicato un messaggio a capitan Donnarumma e compagni attraverso una storia su Instagram: “Ci sono momenti in cui si è in campo, altri in cui si sostiene da fuori! L’importante è essere sempre dalla stessa parte! In bocca al lupo, ragazzi! Forza azzurri”. Chissà che non ripeta il rito anche in occasione della sfida da dentro o fuori in programma domani sera, martedì 31 marzo (ore 20:45), presso lo stadio-catino Bilino Polje di Zenica.

L’obiettivo di tutti gli italiani e tornare a disputare un Mondiale, quello di Zaniolo è esserci, viverlo da protagonista sfoggiando con orgoglio la casacca azzurra. La sua crescita è sotto gli occhi di tutti, ma bisogna anche fare i conti con gli haters, con chi non gli perdona gli errori del passato. “Ne parliamo spesso – dichiara Vigorelli -. L’unico modo per togliersi la polvere di dosso e le fastidiose etichette è lavorare e continuare a fare bene, come sta facendo in questo periodo. Sono sicuro che le etichette verranno piano piano tolte”.

Il futuro tra Udinese, Galatasaray e una big

L’Udinese lo ha prelevato in prestito dal Galatasaray e, ora, ha la possibilità di riscattarne il cartellino. “In Turchia è ancora molto amato, ma lui a Udine sta benissimo e sono sicuro che presto ci confronteremo sul percorso da fare”.

La stagione della svolta ha riacceso le luci su Zaniolo, tornato nuovamente nel mirino delle big. E se il suo futuro fosse proprio in una squadra di vertice? Vigorelli prova a dribblare la questione al Gazzettino del Friuli. “Possono arrivare altri interessamenti, è un aspetto che fa parte del calcio. Ma si naviga a vista: prima va chiusa la pratica col Galatasaray”.