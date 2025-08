Pagelle Italia-Albania Under 19 4-1: Coletta muove i fili, Artesani decisivo, difensori goleador

Gli azzurrini di Bollini regolano senza affanni l'Albania nel primo dei due test programmati a Novarello (giovedì il rematch): sugli scudi Artesani, infortuni per Ossola e Pellini

Giornalista pubblicista, appassionato di calcio in tutte le sue sfaccettature, con una particolare predilezione per i campionati minori.

L’Italia si aggiudica la prima delle due amichevoli programmate a Novarello contro l’Albania (la seconda giovedì): 4-1 il risultato finale. Apre Krasniqi, poi gli azzurrini dilagano e vanno a segno di testa con Pellini e Maffessoli e con Artesani in chiusura di tempo. A inizio ripresa il poker di Mosconi.

Italia-Albania, le chiavi del match

Inizia male l’Italia, che al 5′ si ritrova sotto di un gol: Shpuza affonda sulla sinistra, va via a Cappelletti e Pellini e scarica all’indietro per il piatto vincente di Krasniqi. Gli azzurri si riscattano immediatamente: all’9′, Pellini prende il tempo in area albanese e di testa trova il pareggio.

Sulle palle inattive l’Italia fa male all’Albania: al 14′, angolo di Coletta, Maffessoli si inserisce tra le maglie rosse e di testa fa secco Taho. Succede poco fino al 42′, quando l’Italia trova il 3-1 con Artesani, abile a controllare un cross di Cocchi dalla sinistra e a battere a rete con un destro secco e preciso. Primo tempo comunque molto spezzettato e spigoloso (non sarà di meno la seconda frazione, in totale 5 gialli) con Bollini costretto a tirar via Ossola per un giramento di testa.

La ripresa si apre subito benissimo per gli azzurri che calano il poker: Artesani in versione assist-man imbuca per Mosconi, che incrocia col sinistro e impallina Taho: 4-1 Italia. Intorno al quarto d’ora Bollini perde Pellini per infortunio e inserisce Nardin. Gli azzurri controllano agevolmente l’ampio vantaggio, non accontentandosi affatto, provando ancora la conclusione, con il subentrato Idrissou e con un colpo di testa di Ciardi.

Top e flop Italia