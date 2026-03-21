Italia, l’allarme di De Rossi: C’è chi è contento se non andiamo ai Mondiali

Il tecnico del Grifone lancia un messaggio agli Azzurri in vista dei playoff di Qualificazione al Mondiale ma prima cerca di spegnere le polemiche sui convocati

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Il disamore dei tifosi per gli azzurri dopo le tante amarezze, gli ascolti in calo in tv e il messaggio di De Rossi di unione e coesione per la Nazionale italiana che si prepara a superare non un bivio ma ‘il’ bivio. Manca poco: giovedì 26 marzo, l’Italia giocherà la gara di semifinale dei playoff di Qualificazione al Mondiale ma per l’attuale tecnico rossoblù, ex Campione del Mondo 2006, il clima in casa è ancora troppo teso. Le parole di De Rossi post Genoa-Udinese riguardano soprattutto la Nazionale di calcio.

Il messaggio sull’Italia e la Nazionale

Non sente un bel clima il tecnico del Grifone attorno alla squadra azzurra e manda un invito chiaro all’unità: “La Nazionale? Il gruppo azzurro è coeso e unito, ma mando un messaggio a tutto il resto dell’Italia che non so quanto sia dispiaciuto se l’Italia non riesce a qualificarsi per il Mondiale. Forse solo i bambini. Oggi sono uscite le convocazioni e ho letto un mare di chiacchiere, parole, polemiche e invece dovremmo fare tutti il tifo per questa squadra anche perché la rosa a disposizione è più che sufficiente per battere le prossime avversarie.”

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L’obiettivo Mondiale

Il tecnico rossoblù ha poi concluso ripercorrendo gli anni d’oro fino al buio recente: “Ognuno di noi deve portare un granello di sabbia per conquistare questo Mondiale. Io sono stato all’interno del gruppo azzurro sia nel momento più bello di tutti sia in alcuni dei peggiori con le mancate qualificazioni e credo che serva un po’ più di coesione per centrare l’obiettivo”.

La sfida contro l’Irlanda del Nord

Il commissario tecnico Gennaro Gattuso, intanto, ha ufficializzato i 28 convocati dell’Italia in vista dei playoff per accedere ai Mondiali 2026. Gli Azzurri esordiranno nella semifinale contro l’Irlanda del Nord a Bergamo. La pressione è altissima: l’obiettivo è evitare una terza mancata qualificazione consecutiva al Mondiale e conquistare la finale del 31 marzo, dove potrebbe esserci una tra Bosnia e Galles. Il match si giocherà alle 20:45 alla New Balance Arena.