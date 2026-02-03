Italia, l’altro Mondiale con Buffon, Totti e Maldini ct: in Brasile la prima edizione del torneo delle Leggende

Presentata in Brasile la World Legends Cup: otto nazionali per un totale di oltre 170 superstar si sfideranno a Rio de Janeiro per un torneo epico, tutti i nomi

C’è un’Italia che andrà sicuramente ai Mondiali. Con Buffon, Cannavaro, Totti e Paolo Maldini nell’inedito ruolo di ct. È la Nazionale delle Leggende, che parteciperà alla prima storica edizione della World Legends Cup in Brasile. Mentre la selezione di Gattuso dovrà sudarsi la qualificazione al torneo nordamericano via playoff, le stelle che hanno scritto la storia del calcio italiano scenderanno sicuramente in campo a Rio de Janeiro per contendere il trofeo ad altre sette rappresentative.

Brasile, presentata la World Legends Cup: che cos’è

Alla presenza di numerose leggende del calcio, come Clarence Seedord, Alessandro Nesta, Javier Saviola e Romario è stata ufficialmente presentata la prima edizione della World Legends Cup, che vedrà la partecipazione di Argentina, Brasile, Francia, Italia, Olanda, Spagna, Nigeria e Arabia Saudita e riunirà oltre 170 superstar.

Il torneo si disputerà prima della fine del 2026 a Rio de Janeiro con cerimonia di apertura allo stadio Nilton Santos e finale – ovviamente – presso il mitico Maracanã. La competizione prevede un totale di sette partite dalla durata di 60 minuti ciascuna, con sostituzioni illimitate e rigori in caso di parità. Ulteriori dettagli, come ad esempio su date e calendario, saranno forniti a breve, ma ormai l’alternativa al Mondiale Fifa, dietro cui c’è il saudita Nasr Jawid Bunyadi (fondatore e ceo del progetto, ndr) è realtà.

Buffon, Totti, Maldini: chi rappresenta l’Italia

Come riferito dal quotidiano brasiliano Lance, l’Italia sarà capitanata da Gigi Buffon, mentre toccherà a Paolo Maldini ricoprire l’incarico di ct. Già annunciata la presenza di Nesta e Fabio Cannavaro, mentre sono quasi certe quelle di Francesco Totti e Christian Panucci.

A questo punto non resta che sperare nel bis, ossia che la Nazionale di Gattuso superi i playoff, così da goderci un doppio Mondiale da urlo. Rispetto alle scelte ridotte di Ringhio, per le Leggende c’è davvero l’imbarazzo della scelta. E viene naturale domandarsi come abbia potuto l’Italia sprecare così tanto talento in così poco tempo.

Da Batistuta a Henry, quante Leggende a Rio

Per i nostalgici del calcio romantico, è autentica manna dal cielo. Perché i nomi che prenderanno parte alla World Legends Cup sono di primissimo livello. I padroni di casa del Brasile potranno contare su capitan Cafu, Romario, Emerson e Zico come ct. E con ogni probabilità si uniranno alla Seleçao anche i vari Kaká, Bebeto, Rivaldo e Ronaldinho. Da brividi.

Aguero e Saviola guideranno l’Argentina che avrà un ct speciale: l’ex bomber di Fiorentina, Roma e Inter Gabriel Omar Batistuta. La Spagna ci proverà con Puyol e David Villa, mentre in panchina si accomoderà Fernando Hierro. Henry e Desailly per la Francia, con l’ex Genoa Vieira come allenatore. Se Kanu sarà la stella della Nigeria, l’Olanda risponde con Seedorf in campo e Ruud Gullit al timone. Infine l’Arabia Saudita, il cui capitano sarà Yasser Al-Qahtani.