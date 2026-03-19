Italia, Tonali tiene in ansia Gattuso: dal Newcastle notizie preoccupanti, il c.t. prepara il piano B per l’Irlanda del Nord

Il centrocampista si sottoporrà oggi agli esami clinici dopo l’infortunio rimediato contro il Barcellona, ma le parole del tecnico dei Magpies Howe non promettono bene

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

L’Italia dovrà fare a meno di Sandro Tonali nei playoff mondiali? È questa la domanda che agita i tifosi azzurri e Rino Gattuso dopo l’infortunio rimediato dal centrocampista del Newcastle nella gara di ieri persa contro il Barcellona. Preoccupanti le parole del tecnico dei Magpies Eddie Howe, il c.t. potrebbe essere costretto a un piano B contro l’Irlanda del Nord.

Italia, esami clinici per Tonali

In Barcellona-Newcastle Sandro Tonali è stato tra i migliori in campo, fino a quando, al 55’, è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco per un infortunio: la sua uscita ha fatto scattare l’allarme tra i tifosi dell’Italia e, probabilmente, anche nella testa del c.t. Rino Gattuso, che teme di perdere uno dei suoi giocatori più importanti per la semifinale dei playoff mondiali contro l’Irlanda del Nord, in programma il 26 marzo a Bergamo. Sulle condizioni di Tonali si saprà di più nelle prossime ore: oggi il centrocampista si sottoporrà ad alcuni esami clinici.

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L’infortunio di Tonali e le parole di Howe

Tonali ha lasciato il campo dopo una botta alla coscia sinistra incassata in uno scontro di gioco con Fermin Lopez. Al momento della sua sostituzione la sensazione era che il centrocampista non fosse in grado di riprendersi da una forte contusione: un infortunio doloroso, dunque, ma che non faceva pensare a serie conseguenze. Il quadro è però cambiato a fine gara, quando il tecnico del Newcastle Eddie Howe ha rivelato che il giocatore soffriva già da un po’ di un problema muscolare. “Sandro ha avuto un malessere nei giorni scorsi e cominciava a essere affaticato – ha dichiarato l’allenatore dei Magpies -, poi oggi ha sentito un fastidio alla coscia. Può essere un problema per noi”.

Il rischio infortunio e il recupero

In caso di danno muscolare al flessore – la parte che il giocatore si toccava al momento dell’uscita dal campo – , anche di lieve entità, la presenza di Tonali nella semifinale del playoff mondiali sarebbe a forte rischio: una lesione di basso grado, la meno grave, prevede infatti tempi di recupero che vanno dalle due settimane ai 20 giorni. Di fatto, dunque, contro l’Irlanda del Nord l’Italia dovrebbe rinunciare al suo centrocampista più in forma e di maggiore caratura internazionale. E Gattuso sarebbe costretto a trovare un piano B.

Il centrocampo alternativo di Gattuso

Posto che l’Italia si schiererà quasi certamente con un 3-5-2, da giorni tra opinionisti e tifosi andava avanti il dibattito su chi tra Nicolò Barella e Nicolò Pisilli dovesse essere il terzo elemento a comporre la mediana insieme a Manuel Locatelli e, appunto, Tonali. Se quest’ultimo fosse fuori dai giochi, Gattuso difficilmente rinuncerebbe all’esperienza di Barella, affidando a Pisilli il ruolo di primo assaltatore alle spalle della coppia d’attacco. Attenzione, però, a Davide Frattesi, che senza Tonali non solo entrerà certamente nella lista del c.t., ma potrebbe anche contendere a Pisilli una maglia da titolare.