Italia-Armenia Under 21, moviola: Ndour non è Camarda, cosa è successo sul rigore, che papera il portiere, follia Fortin

La prova dell’arbitro israeliano Gal Levi allo Zini di Cremona per la gara di qualificazione agli Europei Under 21 analizzata ai raggi X

Gal Levi, la scelta dell’Uefa per Italia-Armenia Under 21, è un arbitro israeliano che in stagione ha diretto la Supercoppa d’Israele, la Ligat Ha’al, la Coppa d’Israele e competizioni giovanili (U-17). Nella stagione 2024/25, Gal Levi ha arbitrato 13 partite nella Ligat Ha’al, 3 nella Coppa d’Israele, e alcune partite di qualificazione U.17 europee ma vediamo come se l’è cavata ieri allo Zini di Cremona.

I precedenti tra le due nazionali

Due vittorie degli azzurrini nei precedenti con nessun gol subìto e sette reti fatte.

L’arbitro ha espulso Fortin

Coadiuvato dagli assistenti Yossi Babayoff e Lioz Edi con Nael Odeh IV uomo, l’arbitro ha ammonito Hakobyan e Fortin, espulso poi per doppia ammonizione.

Italia-Armenia U.21, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 26′ Ndour alle spalle di Bandikyan arriva di soppiatto e gli toglie la palla in area e viene sgambettato: nessun dubbio per l’arbitro che assegna il rigore. Dal dischetto però lo stesso Ndour si fa ribattere il tiro, a consolarlo è Camarda, che contro la Svezia venerdì scorso aveva segnato un rigore col cucchiaio. Per il portiere armeno Matinyan è il secondo penalty parato dopo quello con l’Albania. Primo giallo al 32′, è per Hakobyan che ferma un’azione degli azzurri sulla trequarti con un ingenuo fallo di mani. Poco dopo gli azzurrini chiedono un altro rigore per una spinta in area su Koleosho ma per l’arbitro è fallo di mani del giocatore dell’Italia ed assegna una punizione all’Armenia.

Dopo un quarto d’ora della gara in due minuti ecco la svolta. Al 60′ il nuovo entrato Dagasso attacca la profondità e su assist al bacio di Pisilli segna l’1-0: gol regolare perchè al momento dello scatto non era in fuorigioco. Al 62′ Dagasso imbecca Bartesaghi solo. Il laterale del Milan a tu per tu con il portiere avversario serve l’ex compagno di squadra Camarda che mette dentro il 2-0. Nessuno dei due era in fuorigioco. Al 79′ papera di Palmisani, che sbaglia un comodo stop regalando il gol a Vardanyan. All’83’ ingenuità di Fortini, che trattiene l’avversario ricevendo un cartellino giallo, poco dopo però il giocatore della Fiorentina si prende il secondo giallo e viene espulso. Dopo il recupero Italia-Armenia U.21 finisce 5-1.