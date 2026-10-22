Dalla Pro Vercelli al Basilea, l’esterno d’attacco classe 2006 sta conquistando la Svizzera ed è entrato nel mirino di Roberto Mancini ma anche il Senegal potrebbe lanciarsi all’assalto

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

La caccia al talento di Roberto Mancini non si ferma mai. Il nuovo commissario tecnico ha deciso di monitorare tutti i giocatori che possono fare al caso dell’Italia sia nell’immediato che nel futuro. L’ultimo nome che finisce sul libro del tecnico è quello del 20enne Asane Sow che si sta mettendo in evidenza con la maglia del Basilea in Svizzera e che nelle scorse settimane sarebbe entrato anche tra i desiderata del Napoli.

L’esplosione in Super League

Il passaggio dalla C alla Super League non sembra aver preoccupato Asane Sow che sin dalle sue prime apparizioni con la maglia del Basilea ha dimostrato di avere un talento importante. Il 20enne ha già collezionato 7 presenze nella massima serie svizzera con 3 gol e quattro assist a cui si aggiunge anche una rete nella Coppa Svizzera. Gli osservatori lo dipingono come un giocatore di grande talento, il ruolo naturale è quello di ala sinistra ma all’occorrenza sa giocare anche dietro le punte e sulla fascia opposta.

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Il trasferimento record al Basilea

Lo Svizzera guarda sempre con grande attenzione quello che avviene nel calcio italiano. Il rapporto di vicinanza sembra funzionare molto bene e qualche mese fa il Basilea ha deciso di fare la sua mossa andando a prelevare il giovane Asane Sow dalla Pro Vercelli. Un salto dalla serie C alla massima serie elvetica che ha fruttato un incasso record per la società che milita nel campionato di serie C con un trasferimento che si aggirerebbe intorno ai 4-500 mila euro.

Il rischio da evitare e l’interesse del Napoli

Dopo il caso Romano, con l’Italia capace di strapparlo alla Svizzera all’ultimo secondo utile, in casa azzurra si continuano a monitorare tutti i talenti che possono fare al caso di Roberto Mancini. La missione dell’Italia, dopo le recenti delusioni, è chiara: il talento deve tornare in primo piano. Il nuovo ct ha dimostrato che in questo nuovo corso avrà grande attenzione anche per i giocatori che giocano all’estero e le sue prime convocazioni che hanno visto la chiamata di Doumbia e Zoma lo dimostrano. Nel caso di Sow c’è un rischio beffa all’orizzonte visto che il classe 2006 nato a Seriate ha anche passaporto del Senegal che dunque potrebbe convocarlo nella sua nazionale maggiore. E in questo momento l’intenzione è quella di provare a evitare un nuovo caso Tresoldi.

Nelle scorse settimane si è parlato anche di un interesse del Napoli per il giocatore con l’agente che ha confermato di aver avuto un incontro con il ds Manna: “Il Napoli lo tiene d’occhio come tante altre squadre. Il Basilea in questi mesi gli sta dando una visibilità importante a un livello diverso rispetto alla C e lui si sta guadagnando questa possibilità e questa fiducia”.