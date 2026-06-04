Italia, Baldini cambia tutto contro la Grecia: chi entra e chi esce, la decisione su Donnarumma e Pio Esposito

Per la seconda e ultima amichevole in programma domenica contro gli ellenici, il ct ad interim apporterà numerose modifiche alla formazione titolare: ecco chi gioca

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L’Italia versione Under 21 di Silvio Baldini ha battuto di misura il Lussemburgo e, ora, si prepara alla seconda amichevole contro la Grecia. Il ct ad interim, che lascerà l’incarico dopo la trasferta sull’isola di Creta, apporterà numerose modifiche alla formazione titolare per concedere spazio anche agli altri talenti convocati per il doppio impegno di inizio giugno.

Grecia-Italia: Baldini cambia

Per la sua breve parentesi al timone della Nazionale maggiore Baldini ha scelto di puntare sui giovani che allena nell’Under 21, ai quali si è unito il capitano Donnarumma. Contro il Lussemburgo, mandato al tappeto dal gol di Pio Esposito, la vera svolta è stata tattica, con il passaggio al 4-3-3 che ha chiuso i conti con la difesa a 3 varata prima da Spalletti e poi utilizzata anche da Gattuso.

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“Ero sicuro che avremmo vinto perché conosco il valore di questi ragazzi”, ha confessato il tecnico di Massa. Massima fiducia nel gruppo ed è per questo motivo che contro la Grecia cambierà molto, concedendo spazio a chi non ha ancora avuto l’occasione di indossare la maglia dell’Italia. L’amichevole si giocherà domenica 7 giugno, alle 21:00, al Pankritio Stadium di Heraklion, a Creta.

La decisione su Donnarumma e Pio Esposito

La batteria dei portieri è composta da Donnarumma, Daffara e Palmisani. Immaginate l’emozione dei giovani estremi difensori di Avellino e Frosinone che si ritrovano a condividere lo spogliatoio con il numero uno del Manchester City ed ex campione d’Europa. Difficile che il turnover possa riguardare anche Gigio.

Oltre a essere il capitano della Nazionale, è anche l’unico calciatore ad avere quell’esperienza internazionale alle spalle tale da infondere sicurezza ai compagni di squadra. Pio Esposito è ormai una certezza: quarto gol in otto partite, sarà il punto di riferimento dell’attacco nei prossimi anni. Tuttavia, l’attaccante dell’Inter dovrebbe essere sostituito dall’ex enfant prodige Camarda, che contro il Lussemburgo è entrato in campo solo nel finale di partita.

Grecia-Italia: la formazione, chi entra e chi esce

Avanti col 4-3-3, ovviamente. Tra i pali ci sarà Donnarumma, mentre sulla destra Palestra, infortunatosi all’adduttore e costretto a lasciare il ritiro, sarà rimpiazzato da Fortini, con l’ottimo Favasuli pronto a subentrare. Al centro della difesa Mane del Borussia Dortmund partirà dall’inizio in coppia con uno tra Chiarodia o Comuzzo; a sinistra l’atalantino Ahanor prenderà il posto di Bartesaghi.

A centrocampo conferme per Pisilli e Ndour, Dagasso si candida a rilevare Lipani. Cambierà tutto il tridente: a Fini, che piace tanto al Napoli, Camarda e Inacio il compito di scardinare la retroguardia della Grecia.