Italia, Baldini cancella Gattuso: nuovo modulo con Donnarumma e Pio, la prima formazione contro Lussemburgo

Per le due amichevoli contro Lussemburgo e Grecia il ct ad interim rivoluziona la Nazionale anche dal punto di vista tattico: come giocheranno gli Azzurri

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Sarà pure un ct di passaggio, ma intanto Silvio Baldini rivoluziona la Nazionale nelle due amichevoli contro Lussemburgo e Grecia. E taglia col passato firmato Luciano Spalletti e Gennaro Gattuso. L’Italia ha perso il Mondiale nella drammatica finale di Zenica contro la Bosnia ed Erzegovina giocando con la difesa a 3, mentre il ct prestato dall’Under 21 indica una nuova via all’allenatore che da settembre raccoglierà la sua eredità. Ecco quale sarà la sua prima formazione: la decisione su capitan Donnarumma e Pio Esposito.

Italia, Baldini cambia: Gattuso superato

Baldini si è assunto la responsabilità di traghettare l’Italia nel momento peggiore della storia della Nazionale. Eppure con le sue convocazioni il vulcanico allenatore di Massa lascia intendere che una speranza c’è per il futuro. Purché i suoi ragazzi riescano a trovare spazio in prima squadra.

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Alcuni, come Mane, Reggiani, Samuele Inacio e Koleosho, sono fuggiti all’estero con l’obiettivo di imporsi: è giunto il momento che anche la Serie A apra gli occhi. Un’altra novità riguarda il sistema di gioco: la Nazionale di Baldini lascia il 3-5-2 per giocare col 4-3-3. E chissà che la svolta non si registri proprio grazie al ct ad interim.

Lussemburgo-Italia con Donnarumma e Pio Esposito

La prima amichevole dell’Italia è in programma mercoledì 3 giugno allo Stade de Luxembourg contro il Lussemburgo, poi giocherà di nuovo al Pankritio Stadium di Heraklion, a Creta, contro la Grecia domenica 7 giugno.

In base alle indicazioni che arrivano da Coverciano, nel primo test amichevole saranno sicuramente impiegati Donnarumma, che, da capitano vero, ha voluto far parte del gruppo più giovane di sempre, e Pio Esposito, il 20enne attaccante dell’Inter intenzionato a lasciarsi alle spalle il rigore sbagliato contro la Bosnia ed Erzegovina.

Italia, la prima formazione di Baldini

L’Italia potrebbe scendere in campo con questo undici contro il Lussemburgo: Donnarumma tra i pali, quindi linea difensiva composta da Palestra, Comuzzo, Chiarodia e Ahanor. A centrocampo si candidano a partire dal primo minuto Pisilli, Lipani e Dagasso, mentre nel tridente offensivo Fini e Koleosho agiranno sulle corsie esterne a supporto di Pio Esposito, che sarà il riferimento centrale dell’attacco.

Nella ripresa ci sarà spazio per tutti. C’è grande curiosità soprattutto per Samuele Inacio, figlio d’arte che nel finale di stagione è riuscito a imporsi con la prima squadra del Borussia Dortmund. Provvidenziale la chiamata di Baldini: il Brasile di Carlo Ancelotti era infatti pronto a soffiarlo alla Nazionale dopo i Mondiali.