Italia, Baldini consiglia il nuovo ct e punge col modello Brignone. Mancini pentito del Qatar, Guardiola manda segnali

Contro la Grecia l'ultimo partita del ct ad interim, che poi farà ritorno all'Under 21. L'ammissione del Mancio e le parole del catalano ex City sul futuro

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Il presente e il futuro dell’Italia. Oggi hanno parlato tutti: Silvio Baldini, Roberto Mancini e Pep Guardiola. Il ct ad interim si prepara alla sua ultima partita alla guida della Nazionale maggiore: alla vigilia della sfida con la Grecia fornisce consigli al prossimo allenatore e punge, citando anche Federica Brignone.

Italia, da Baldini un consiglio al nuovo ct

L’Italia più giovane di sempre varata da Baldini può essere un modello per il futuro e indica la via di un cambiamento ormai necessario, visto che gli Azzurri sono rimasti fuori dal Mondiale per la terza volta consecutiva. Dal ct dell’Under 21, prestato alla Nazionale maggiore, arriva un consiglio al suo successore, che sarà scelto dopo l’elezione del nuovo presidente della FIGC. “Il nuovo ct dovrà capire che i giovani sono una risorsa e non un problema. Chi arriverà sarà legato al risultato, ma non dovrà farsi prendere dalla paura del risultato”, spiega il tecnico di Massa, secondo cui diversi ragazzi da lui convocati sono già pronti al grande salto. La sua Italia scenderà in campo domani, domenica 7 giugno, al Pankritio Stadium di Heraklion, sull’isola di Creta, contro la Grecia: “Il ricordo più bello? Aver rappresentato il mio Paese e una Nazionale che ha vinto quattro titoli Mondiali”.

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Grecia-Italia, Baldini punge: il modello Brignone

Nella conferenza stampa della vigilia di Grecia-Italia, Baldini si sofferma poi sui motivi che hanno scatenato la crisi del calcio italiano, tornando a parlare dei settori giovanili, dove “i ragazzi dedicano poche ore all’allenamento”. L’ex allenatore del Pescara cita due esempi: Federica Brignone, capace di vincere due storiche medaglie d’oro ai Giochi invernali di Milano-Cortina nonostante un grave infortunio, e l’exploit dei tennisti italiani, con Flavio Cobolli che domani ha la possibilità di vincere il Roland Garros in finale contro Zverev. “Andate a vedere quante ore al giorno si allenano per arrivare pronti all’appuntamento. I giovani calciatori è tanto se arrivano a due ore di allenamento al giorno, e non c’è mai grande intensità. La chiave è la metodologia, perciò Conte arriva sempre primo o secondo”.

Mancini prossimo ct? L’ammissione

Il nome di Mancini è tra i più caldi per la panchina della Nazionale. E l’ammissione dell’ex ct in occasione del Festival della Serie A, tenutosi a Parma, lascia intendere che il tecnico marchigiano tornerebbe volentieri al comando dell’Italia. Non lo dice apertamente, ma confessa che “in Qatar non ho trovato ciò che cercavo”. E riconosce di aver preso, in passato, “decisioni sbagliate”. Nessun riferimento diretto alle dimissioni da ct per accettare l’offerta milionaria dell’Arabia Saudita, ma il pensiero va inevitabilmente lì.

Futuro da ct: il messaggio di Guardiola

Dopo aver lasciato il Manchester City, Guardiola ha fatto ritorno in Catalogna per l’inaugurazione di un campo da tennis a lui intitolato presso La Salle Manresa, la scuola che frequentò prima di entrare nella Masia del Barcellona. Un tuffo nel passato con lo sguardo rivolto al futuro. Pep non si è negato ai cronisti che hanno seguito l’evento. Anche in Spagna si parla della possibilità che possa diventare il nuovo ct dell’Italia. “Cosa farò in futuro? Tornerò a studiare alla La Salle, dove ho studiato da bambino, e diventerò insegnante” ha scherzato. Sull’ipotesi di una nuova vita da ct: “Non lo so nemmeno io”. Se non si è sbilanciato, è altrettanto vero che non ha chiuso del tutto la porta.