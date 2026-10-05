Italia, Baldini ha conquistato il cuore dell’Under 21: Fini lo bacia, Ndour si emoziona. La commozione ai microfoni

Tutta la squadra ha abbracciato il tecnico sul quinto gol, lui ha dedicato la vittoria ai giocatori commuovendosi in diretta tv: in lacrime anche il centrocampista della Fiorentina. Le parole di Malagò e Ranieri

Primo posto con 27 punti, Europei under 21 conquistati: l’Italia di Silvio Baldini stacca il biglietto che la porterà in Albania e Serbia l’anno prossima come prima in classifica rispetto alla Polonia grazie alla differenza reti. Il 6-2 di Pescara è stato bello è importante, ma è stata una partita ricca di contenuti anche e soprattutto per altri motivi, che vanno ben oltre il dato tecnico.

Italia U21, la dedica di Baldini ai giocatori

“Sono ragazzi speciali, straordinari e meritano queste soddisfazioni. Hanno fatto 15 giorni da grandi professionisti, poi dopo la partita dell’altra sera al 95′ era destino che oggi li avrebbe aiutato ad esprimersi al meglio”. Così un commosso Silvio Baldini ha commentato ai microfoni di RaiSport la vittoria per 6-2 della sua Under 21 contro la Polonia e la qualificazione diretta agli Europei del prossimo anno. “Avevo detto ai ragazzi che stasera avrebbero conosciuto la magia e che la gente di Pescara li avrebbe trascinati. Va bene così, dedico la vittoria ai miei giocatori“, ha aggiunto il ct, evidentemente commosso davanti alle telecamere.

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Il ricordo della figlia Valentina

Il motivo di questa dedica va ricercato nelle parole che lo stesso ct aveva proferito nella conferenza stampa pre-partita: il ct aveva spiegato quanto questa squadra gli abbia restituito la possibilità di sentirsi nuovamente una persona felice, definendo i giocatori una sorta di famiglia e una «grande ricchezza» soprattutto dal punto di vista umano. Il riferimento è particolarmente significativo perché Baldini ha attraversato una fase personale molto difficile dopo la morte della figlia Valentina, e il gruppo ha avuto un ruolo importante nel suo ritorno alla serenità.

Fini segna, tutti abbracciano Baldini

Non è un caso infatti che Fini, autore del quinto gol degli Azzurrini, lo abbia abbracciato nell’esultanza, imitato da tutti i suoi compagni, scatenando la sua commozione. “Il mister è una persona speciale e ci mette sempre nelle condizioni di dare il 100 per 100. Ogni volta che scendiamo in campo diamo tutto per la maglia e per lui. Prima della partita ci ha detto di non pensare al risultato e di divertirci. Indipendentemente dal risultato, bisogna dare tutto e poi il destino fa il resto”. Così, ai microfoni di Rai Sport, Seydou Fini – il segnale è stato forte, il gruppo è valido e abbiamo tutte le carte in regole per giocarcela all’Europeo. Siamo una grande famiglia“, aggiunge Fini.

Ndour, il gol incredibile e le lacrime

Lo stesso Ndour ai microfoni della Rai non si sia dimostrato al riparo dall’ondata emotiva. “Il tiro da prima di centrocampo è uscito così all’improvviso, ma oltre ai miei gol abbiamo fatto una grande prestazione da squadra e di sacrificio, facendo un’impresa. È importante avere messo questo atteggiamento in campo, abbiamo segnato due gol subito dopo averli subiti e abbiamo dimostrato di avere carattere”. Così, ai microfoni di Rai Sport, Cher Ndour, centrocampista dell’Under 21 e della Fiorentina, per la prima volta con la fascia al braccio. “Siamo felici per il mister, che non ha passato un bel periodo ultimamente, dedichiamo la vittoria a lui, che per noi è come un padre“, aggiunge Ndour.

Italia U21, i complimenti di Malagò

“La qualificazione all’Europeo e il primo posto nel girone, conquistati con un risultato così netto, sono un motivo di grande soddisfazione per tutta la Figc e per il calcio italiano. Complimenti a Silvio Baldini, al suo staff e a tutti i ragazzi per il lavoro svolto e per aver dimostrato, partita dopo partita, qualità, carattere e senso di appartenenza. L’Under 21 è un patrimonio fondamentale del nostro movimento e risultati come questo confermano che stiamo costruendo con convinzione il futuro della Nazionale”. Lo ha dichiarato il presidente della Figc Giovanni Malagò dopo la qualificazione della Nazionale U21 ai prossimi Europei.

Ranieri applaude Baldini

“Faccio i miei complimenti alla squadra e allo staff che oggi, davanti a quasi 10.000 persone, hanno entusiasmato il pubblico pescarese. Con Baldini in panchina, la Nazionale Under 21 ha dimostrato di avere identità e valori che si sono poi riflettuti sul campo. Il percorso di queste qualificazioni all’Europeo è un chiaro segnale di quanto i talenti vadano coltivati attraverso tempo e fiducia: il calcio italiano non può prescindere dalla crescita delle generazioni future”. Lo ha dichiarato il direttore tecnico e presidente del Club Italia Claudio Ranieri dopo la qualificazione della Nazionale U21 ai prossimi Europei.