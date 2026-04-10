Italia, Baldini nuovo ct: decisi i convocati per le amichevoli della Nazionale di giugno, quante sorprese

Con Grecia e Lussemburgo il ct azzurro ad interim promuoverà in blocco l'U.21 con poche aggiunte e un paio di "superstiti" della squadra di Ringhio

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Avrebbero dovuto essere i test di preparazione al Mondiale ma le amichevoli di giugno dell’Italia saranno solo gare senza troppi significati tecnici contro Grecia e Lussemburgo e con in panchina un ct ad interim in attesa che il nuovo presidente federale nomini l’erede di Ringhio. Si sa già che a guidare l’Italia nel doppio test sarà Silvio Baldini, quello che in parte si poteva solo intuire ma che rivela invece il Corriere dello Sport è chi verrà convocato in azzurro per le due sfide estive.

L’idea di promuovere l’Under 21 in Nazionale A

A chiunque sarà affidato il compito di ct verrà sicuramente chiesto di lanciare i giovani ed allora chi meglio di Baldini che ci ha a che fare sempre con l’Under 21? Da qui l’idea di un messaggio chiaro: contro la Grecia il 7 giugno e contro il Lussemburgo il 10 o l’11 giugno in campo si vedrà proprio l’Under 21. L’intenzione di Baldini, scrive il Corriere dello Sport, sarà quella di risparmiare tutti i big che hanno perso il playoff mondiale contro la Bosnia per proporre il blocco dei suoi ragazzi, che conosce bene e di cui si fida. Dei “reduci” di Gattuso non ci saranno i vari Donnarumma, Tonali, Barella, Dimarco (per citare solo quelli che continueranno a far parte della Nazionale) ma è probabile che vengano chiamati i più giovani, come Pio Esposito, Pisilli e Palestra, così come pure Carnesecchi, Scalvini e Coppola. Da questo mix potrebbero uscire indicazioni importanti per il futuro ct.

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I possibili convocati di Baldini

Con Grecia e Lussemburgo potrebbero pertanto debuttare con la Nazionale maggiore nomi che già circolano da tempo, come quelli di Comuzzo della Fiorentina (già convocato da Spalletti ma che non ha mai giocato), Kayode del Brentford, Bartesaghi e Camarda del Milan ma anche speranze come Ndour della Fiorentina, Ahanor (Atalanta), Ekhator (Genoa), Koleosho (Paris Fc). Tutti ragazzi che non sembre giocano in A (tranne poche eccezioni) o che vengono dalla B (il portiere Palmisani e Fini del Frosinone), Cacciamani (Juve Stabia), Berti (Cesena), Dagasso (Venezia).

Il modulo e la prima Italia di Baldini

Questa pertanto la possibile prima Italia di Baldini contro la Grecia. Il modulo sarà il 4-3-3: Palmisani; Palestra, Comuzzo, Chiarodia, Bartesaghi, Ndour, Lipani, Dagasso, Pisilli; Fini, Camarda, Koleosho. Ct. Baldini.

Il comunicato della Figc

“Tornerà in campo tra poco meno di due mesi la Nazionale, che mercoledì 3 giugno (ore 20.45) allo Stade de Luxembourg affronterà il Lussemburgo e domenica 7 giugno (ore 20.45) sarà di scena al Pankritio Stadium di Candia, sull’isola di Creta, per un altro test amichevole con la Grecia. A guidare gli Azzurri in occasione delle due gare sarà il tecnico della Nazionale Under 21 Silvio Baldini, che sarà coadiuvato dal suo staff“.