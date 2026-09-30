L’ex ct ad interim della Nazionale maggiore racconta la reazione degli Azzurrini al gol di Kayode, guarda con fiducia alla sfida con la Francia e dà un suggerimento a Mancini

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Non ce ne voglia Roberto Mancini, ma la vera rivoluzione l’ha avviata Silvio Baldini, quando da ct ad interim ha favorito il passaggio dei giovani dell’Under 21 nella Nazionale maggiore. Oggi il vulcanico allenatore di Massa è tornato alla guida degli Azzurrini, ma c’è tanto del suo anche nell’Italia dei big. E il gol di Kayode contro la Turchia celebra proprio il lavoro svolto nella cantera italiana. Da ct a ct, un consiglio al Mancio e le sensazioni in vista della super sfida con la Francia, mentre la sua Under 21 è volata a Yerevan per affrontare l’Armenia in un match delle qualificazioni all’Europeo di categoria.

Italia, Baldini esulta per Kayode e svela la reazione dell’Under 21

Baldini ha esultato al gol di Kayode contro la Turchia. Non solo perché il terzino del Brentford è uno dei giocatori promossi dall’Under 21, ma perché quella rete rappresenta anche uno dei primi frutti del collegamento tra la Nazionale giovanile e quella maggiore. Che poi è l’essenza della nuova era – almeno nelle intenzioni – targata Malagò. Snobbato prima da Spalletti e poi da Gattuso, l’ex Fiorentina aveva fatto parte del giro degli Azzurrini nonostante il trasferimento in Premier League. Mancini, invece, ha scelto di puntare sulle sue qualità. E, con Marco Palestra (attualmente infortunato), la corsia destra è per anni in buone, anzi ottime, mani. Quando gli Azzurri hanno segnato, i ragazzi dell’Under 21 stavano guardando la partita tutti insieme. “Al gol di Kayode tutta la squadra, davanti alla televisione, ha esultato per la rete del loro compagno, promosso in Nazionale maggiore”, ha svelato Baldini nella conferenza stampa della vigilia di Armenia-Italia U21. È la prova che il lavoro fatto con i giovani può finalmente trovare spazio anche nella Nazionale maggiore.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Baldini, il consiglio a Mancini sull’Under 21

Il rapporto tra Under 21 e Nazionale maggiore è uno dei temi centrali del nuovo corso azzurro. La parola d’ordine deve essere valorizzazione e continuità. Si prova a voltare pagina dopo anni di delusioni e l’impressione è che il vento sia finalmente cambiato. Parlando di Kayode, infatti, Baldini ha detto: “Ognuno di loro può fare il salto su”. Un messaggio rivolto anche a Mancini, che può guardare al gruppo degli Azzurrini per ampliare le proprie scelte.

Sono diversi i giocatori che potranno rientrare nel giro della Nazionale maggiore. Da Lulli a Liberali. Da Bartesaghi a Favasuli. Da Ndour a Pisilli fino a Cisse. In realtà alcuni avrebbero potuto dare subito un contributo alla causa, ma sono stati “prestati” all’Under 21 impegnata nelle qualificazioni agli Europei. E Baldini ha ricordato come l’U21 debba essere una porta d’ingresso verso la Nazionale maggiore. Dopo aver scelto il terzino del Brentford, Mancini ha ora a disposizione un bacino di giovani da seguire con attenzione.

Baldini verso Francia-Italia: “Si è vista un’aria nuova”

La vittoria contro la Turchia ha lasciato una sensazione positiva anche a Baldini, che ha seguito da vicino il successo degli Azzurri. Il ct dell’Under 21 ha parlato di un cambiamento nell’aria che si respira attorno alla Nazionale maggiore e guarda alla prossima sfida di Nations League contro la Francia. “Siamo contenti della vittoria dell’altra sera, si è vista un’aria nuova: è un ciclo che può iniziare bene e speriamo di fare una grande prova anche contro la Francia”, ha dichiarato. Da ex ct della Nazionale maggiore – seppur per due sole partite – e oggi di nuovo alla guida dell’Under 21, Baldini conosce bene quanto pesi una partita del genere. E per Mancini sarà un’occasione importante per capire se la squadra ha davvero cambiato passo dopo il brutto ko contro il Belgio.

Under 21, Baldini sfida l’Armenia: “Dobbiamo essere noi stessi”

Prima della Francia, però, c’è un’altra partita importante per Baldini e la sua Under 21. Gli Azzurrini sono attesi a Yerevan dall’Armenia per la penultima gara del Gruppo E delle qualificazioni all’Europeo 2027. L’Italia è seconda con 21 punti, mentre gli armeni sono ultimi e ancora fermi a zero. All’andata, allo Zini di Cremona, finì 5-1 per gli Azzurrini, ma Baldini non vuole sentir parlare di una partita già scritta.

“Affronteremo l’Armenia come fosse la Polonia, devono fare la prestazione, sentirsi liberi e felici”, ha spiegato il tecnico, indicando nell’approccio il fattore decisivo. Anche la differenza reti potrebbe avere un peso nella corsa alla qualificazione, ma per Baldini il risultato non deve diventare un’ossessione: “Se abbiamo paura del risultato potremmo anche vincere, ma non ci saremo espressi al massimo”.