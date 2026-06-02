Italia, Baldini si affida a Donnarumma e Pio Esposito poi scommette su Pisilli e Palestra: le scelte del ct

Il commissario tecnico alla vigilia dell'amichevole con il Lussemburgo applaude l'impegno del portiere del City e dell'attaccante dell'Inter. E Ndour rivela: "Pogba era il mio idolo"

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Potrebbe rappresentare la Nazionale del domani, se non tutta, almeno in parte: perché l’interregno di Silvio Baldini non rappresenterà un’esperienza isolata e desinata a non avere conseguenze.

Italia, il “problema” dei giovani

Il talento in Italia c’è, le Nazionali giovanili ottengono ottimi risultati, il problema sta nel “salto” tra i grandi. E’ lì che la forbice con gli altri paesi si allarga a dismisura, è lì che bisogna intervenire per ridurre il gap. E il lavoro di Baldini va inteso in questo senso, in attesa che venga nominato un altro commissario tecnico dopo la fine poco edificante dell’esperienza targata Gattuso. Baldini e Ndour, centrocampista della Fiorentina, hanno parlato alla vigilia dell’amichevole di domani contro il Lussemburgo.

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Baldini lancia la giovane Italia

“L’emozione c’è stata in quel mese in cui mi hanno comunicato quale sarebbe stato il mio nuovo ruolo. Una volta che ho messo piede a Coverciano ho detto ‘Dobbiamo giocare, dobbiamo cercare di fare bene e basta'”. Lo ha dichiarato il ct della nazionale italiana Silvio Baldini, intervenuto ai microfoni di Sky Sport. “C’è tanto su cui lavorare, ci sono giocatori bravissimi in questo gruppo che giocano già in serie A, sono pronti per arrivare nel grande calcio come successo a Pisilli e Palestra. Le emozioni? Danno il senso ala tua vita, anche per essere una persona migliore se non vivi d’emozione che persona sei?”, ha concluso il ct ad interim.

Il ruolo di Donnarumma e Pio Esposito

Baldini si è poi soffermato su due giocatori in particolare, Donnarumma e Pio Esposito: “I ragazzi si sono allenati benissimo, sono un gruppo stupendo, è un anno che sono qui con loro, siamo rimasti sorpresi dall’atteggiamento di Donnarumma e di Pio Esposito che si sono messi a disposizione, hanno ringraziato il gruppo di essere stati accettati con entusiasmo. Vedere questi ragazzi cosi umili e attaccati alla Nazionale fa piacere, si sono sentiti allo stesso livello”.

Ndour e l’idolo Pogba

Prima del ct ha preso la parola il centrocampista Cher Ndour: “Io credo che in Italia i giovani ci sono e l’abbiamo dimostrato anche in questi anni con l’Under 21. Purtroppo non ci siamo qualificati al Mondiale, fa male a tutti: io ero il primo tifoso, ma non dobbiamo abbatterci, dobbiamo ripartire e continuare a lavorare”. Ndour ha parlato anche del paragone con Paul Pogba: “L’ho sempre ammirato, è stato il mio idolo fin da piccolo, da quando è arrivato alla Juventus. Volevo anche farmi i capelli come lui. Penso ci sia un po’ di somiglianza nello stile di gioco, ma io sono io e lui è lui. Ha vinto un Mondiale e fatto grandi cose, io spero di arrivare al livello più alto possibile”.

Italia, le scelte di Baldini

Ma come giocherà l’Italia di Silvio Baldini? Tra i giocatori più attesi c’è sicuramente Samuele Inacio, attaccante classe 2008 del Borussia Dortmund e considerato uno dei migliori talenti del calcio italiano. Cresciuto nelle giovanili dell’Atalanta, nell’estate 2024 si è trasferito in Germania a Dortmund e in questa stagione – come riporta calciomercato.com – ha debuttato in Bundesliga segnando anche il primo goal tra i professionisti. Probabile che parta dalla panchina, con il tridente Fini-Pio Esposito-Koleosho favorito per iniziare dal primo minuto.

Le probabili formazioni

LUSSEMBURGO (4-3-3): Moris; Jans, Korac, Carlson, Bohnert; Martins, Olesen, Barreiro; Thill, Sinani, Dardari. Ct: Strasser.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Palestra, Comuzzo, Chiarodia, Ahanor; Pisilli, Lipani, Dagasso; Fini, Pio Esposito, Koleosho. Ct: Baldini