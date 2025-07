Europei U20, impresa dell’Italia: in finale dopo 12 anni. Ma scoppia il caso: lo streaming del match invaso da commenti razzisti

La nazionale italiana Under 20 batte la Serbia in semifinale agli Europei di categoria e torna a giocarsi il titolo dopo l’edizione 2013 ma sui social arrivano centinaia di commenti razzisti

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Un’impresa storica per l’Italia del basket che conquista la finale agli Europei maschili Under 20. L’impresa arriva dopo la vittoria in semifinale contro una potenza del basket internazionale come la Serbia, ma come spesso accade l’odio social colpisce anche questa volta.

Il successo contro la Serbia

Non è stato un percorso semplice quello dell’Italia che arriva in semifinale dopo aver compiuto un mezzo miracolo contro Israele nei quarti. Una super rimonta della squadra di Alessandro Rossi che ha dato fiducia e fiducia anche nel match contro la Serbia. Gli azzurri partono benissimo, nella ripresa subiscono il ritorno della formazione serba ma nell’ultimo quarto la mano non trema e riescono a conquistare la vittoria con il punteggio di 85-78. Miglior marcatore del match Francesco Ferrari con 21 punti, ma ottime anche le prestazioni di Marangon e Assui.

La gioia di Rossi e del presidente Petrucci

A fine partita ovviamente fa i salti di gioia Alessandro Rossi, il giovane tecnico napoletano che ha saputo guidare la squadra verso un traguardo che alla vigilia sembrava insperato: “Penso che la squadra sia andata oltre ogni ostacolo. Abbiamo giocato una partita di grande attenzione e lucidità contro una squadra molto forte. In area abbiamo sofferto ma abbiamo trovato le capacità per difendere di squadra. Adesso proviamo a fare anche l’ultimo passo consapevoli del fatto che sarà molto difficile”. Non poteva mancare il commento del presidente Fip Gianni Petrucci: “E’ un grande risultato per la nostra pallacanestro. Raggiungiamo un traguardo che mancava dal 2013, ora sognare non costa nulla visto che questi ragazzi hanno dimostrato di saper sorprendere”.

Una splendida cavalcata, quella della nazionale under 20, che arriva solo poche settimane dopo gli splendidi risultati ottenuti dalla nazionale femminile tornata sul podio agli Europei, con l’augurio che possa essere un viatico anche per la squadra di Gianmarco Pozzecco.

I commenti razzisti nello streaming del match

Domani gli azzurri giocheranno la finalissima contro la Lituania e come accaduto nel corso di tutto il torneo sarà possibile vedere la partita sia sul sito della Fiba che sul canale YouTube sempre della Federazione mondiale del basket a partire dalle 19.30. Ma proprio sulla piattaforma streaming più famosa, il match degli azzurri contro la Serbia è stato bombardato da centinaia di messaggi razzisti nei confronti della nazionale italiana. La squadra di Alessandro Rossi ha infatti una grande connotazione multietnica (cosa che aveva fatto storcere il naso a qualcuno già prima dell’inizio degli Europei) e nello streaming del match contro la formazione slava la situazione ha raggiunto davvero livelli terribili. La chat della trasmissione in streaming non è stata moderata infatti dai responsabili della Fiba e tantissimi utenti hanno sfoderato la loro ignoranza e frustrazione contro alcuni dei giocatori italiani.