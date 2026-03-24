Italia, da Bastoni e Calafiori a Frattesi e Tonali: tutti gli azzurri che cambieranno squadra in estate

La Nazionale è pronta a giocarsi l'accesso al Mondiale via playoff, ma tiene banco anche il mercato: quanti calciatori con la valigia pronta, cosa può succedere

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Tra Mondiale e mercato, la verità in due partite. Gattuso ha in mente solo la semifinale dei playoff di Bergamo con l’Irlanda del Nord, poi si penserà all’eventuale finalissima da affrontare in trasferta contro Galles o Bosnia-Erzegovina. L’Italia ha un solo obiettivo: volare negli States. Ma in queste ore si discute molto anche del futuro di diversi azzurri, che in estate cambieranno squadra. Da Bastoni a Tonali, cosa può succedere durante e dopo la rassegna iridata.

Italia, chi può cambiare squadra in estate: i portieri

Capitan Donnarumma è l’unico dei quattro portieri a non avere dubbi sul futuro: continuerà la sua avventura al Manchester City, con o senza Pep Guardiola in panchina.

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Su Carnesecchi sono piombate Juventus e Inter, ma l’Atalanta chiede almeno 35-40 milioni. Meret, dopo due scudetti, potrebbe lasciare Napoli visto il poco spazio trovato a causa degli infortuni e della rivalità con Milinkovic-Savic. Caprile, fin qui protagonista di un’ottima stagione a Cagliari, è pronto al grande salto in una big.

Bastoni, Calafiori e non solo: il mercato dei difensori

La presenza in campo contro l’Irlanda del Nord dell’acciaccato Bastoni sarà decisa da Gattuso solo all’ultimo momento, intanto sul difensore dell’Inter è sempre più asfissiante il pressing del Barcellona. Deco è già stato a Milano, ma per convincere Marotta a intavolare una trattativa i blaugrana dovranno presentare un’offerta ben più consistente dei 50 milioni di cui si parla in Spagna.

In bilico Calafiori all’Arsenal: il valore del calciatore non si discute, ma la sua tenuta fisica solleva più di una perplessità. Juventus e Napoli alla finestra, ma la valutazione è alta: almeno 40 milioni. Dimarco piace proprio ai Gunners, l’Inter fa muro e punta al rinnovo a vita. Gatti è destinato a lasciare la Juve, che potrebbe far cassa cedendo Cambiaso all’estero, che piace proprio ai catalani. Il rinnovo di Spinazzola al Napoli è in dubbio, Spalletti è pronto a portarlo a Torino. Palestra lascerà il Cagliari per far ritorno all’Atalanta: l’Inter ci proverà, anche se per convincere i Percassi serviranno 40 milioni.

Frattesi, Tonali: i centrocampisti con la valigia

Chi cambierà sicuramente squadra è Frattesi, cui Chivu sta concedendo pochissimo spazio all’Inter. Occhio, perché il centrocampista ex Sassuolo rischia di giocarsi il Mondiale. La Roma è tra i club più interessati.

Juventus, Inter e Napoli sognano di riportare in Italia Sandro Tonali, faro della mediana del Newcastle. Non sono da escludere possibili sorprese su Barella, ultimamente più volte finito nel mirino delle critiche dei tifosi. Pur non essendo in vendita, Marotta potrebbe aprire alla cessione al cospetto di un’offerta allettante.

Retegui, Kean e Pio Esposito

Juventus e Milan sono a caccia di un centravanti per la prossima stagione. Retegui, che pensa di lasciare l’Arabia Saudita dopo una sola stagione, si è offerto a entrambi i club. Due gli ostacoli: la valutazione del cartellino da parte dell’Al-Qadisiya, che la scorsa estate lo ha pagato quasi 70 milioni, e l’ingaggio del calciatore, che guadagna più di 15 milioni.

Kean sembra destinato a lasciare la Fiorentina: Allegri lo accoglierebbe a braccia aperte a Milanello. Pio Esposito piace a mezza Europa, ma l’Inter non ha alcuna intenzione di privarsi del suo gioiello. Proprio per questo motivo il club di viale della Liberazione proverà a blindarlo con un contratto nuovo di zecca.