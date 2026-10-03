Italia, Bastoni spacca il web: eroe o bollato a vita? Il popolo azzurro vota

Il difensore dell'Inter ancora decisivo in Nazionale: gol anche alla Francia ma si porta dietro etichette scomode dopo un anno tutto da dimenticare

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Due presenze (contro il Belgio era squalificato) e due gol con prestazioni da 7.5 in pagella sia con la Turchia che con la Francia. Alessandro Bastoni in 180′ in azzurro ha parzialmente cancellato mesi e mesi difficili, offese personali, critiche, polemiche e inchieste. La stagione più difficile della sua vita era iniziata a febbraio, con la simulazione in Inter–Juventus in occasione dell’espulsione di Kalulu e il vespaio di polemiche successivo, poi era proseguita con l’espulsione ai playoff Mondiali contro la Bosnia che incise sulla mancata qualificazione degli azzurri. Infine per fattori extracampo, con l’indagine procura di Milano nell’ambito dell’inchiesta sulla prostituzione minorile della società di eventi “Ma.De. Milano” che organizzava serate hot per giocatori di serie A. Un vortice dal quale il difensore dell’Inter è uscito alla grande, con l’aiuto della famiglia e dei compagni, e ora è il momento delle rivincite.

La ripartenza di Bastoni

Può essere solo un caso che l’Italia in Nations League abbia perso quando lui non c’era ma è sicuramente vero che Bastoni ha messo la sua firma – e non solo per i gol – nel successo in Turchia e nel pareggio allo stade de France contro i vicecampioni del mondo.

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Le parole di Bastoni

A fine gara il difensore era felice: “Una ripartenza con due gol sicuramente non me l’aspettavo, ma non ho mai perso la fiducia in me stesso. Non lascio che siano uno o due episodi a rovinare la mia carriera di 300 partite. Ho sempre avuto fiducia in me stesso e grazie alla mia famiglia sono riuscito ad andare oltre gli episodi brutti. Se abbiamo creduto alla vittoria? Ci abbiamo creduto dall’inizio, perché nonostante loro avessero più possesso, le occasioni più grandi le abbiamo avute noi. Non deve essere un punto di arrivo ma ci deve dare grande consapevolezza, perché se abbiamo fatto questa prestazione con la Francia possiamo farla con chiunque”.

I tifosi si dividono sui social

Sul web il popolo azzurro si spacca. In tanti non riescono a perdonare il giocatore nonostante le felici prestazioni: “Nemmeno con 1000 gol l’opinione che il mondo ha di lui cambierebbe” oppure: “Diciamo che ce n’è stato abbastanza per capire che tipo di persona è” e poi: “Un intervento normalissimo diventa il gesto del difensore più forte della Galassia. Nel magico mondo di Cartolandia, tutto è possibile” e anche: “Bastoni segna 2 gol e improvvisamente diventa più forte di Cannavaro, Nesta, Maldini, Baresi, Scirea e Beckenbauer … molti si dimenticano che il ruolo del difensore è quello di non far segnare i gol e non farli” e ancora: “Bastoni era e rimane quello che è. Mi limito a parlare di calcio.

Antisportivo e sleale. Un Materazzi 2.0”

C’è chi scrive: “Leggo in giro chiedete scusa a Bastoni, ma scusa di che? Io non ho visto le sue scuse dopo che non ci ha permesso andare al Mondiale 2026 contro la Bosnia per il rosso e soprattutto dopo l’antisportività contro il giocatore Kalulu” e poi: ” .

Nutrito anche il gruppo dei fan del difensore nerazzurro: “Stamattina il mio pensiero va a tutti coloro che ieri non sono riusciti ad esultare al gol di Bastoni, a chi ha avuto un blocco alle corde vocali, a chi fumava troppo, a chi sperava nella goleada francese..” e poi: “Messo alla gogna la scorsa stagione per una cosa in cui non è stato l’unico e nemmeno l’ultimo a far ciò. Ha ammesso l’errore in diretta ed ha vinto due trofei in una stagione stupenda. Ora la sua rivincita in nazionale” e anche: “I problemini di questo campione lo hanno reso ancora piú forte. Auspico continui a vincere con noi, oggi é un TOP player e diventerà, se non lo è già, un leader di spogliatoio. Teniamocelo stretto”