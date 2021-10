Italia-Belgio, De Bruyne critico e spietato coi suoi compagni

Kevin De Bruyne, forse il giocatore più talentuoso di tutta la rosa di Roberto Martinez, è senza pietà dopo il KO per 2-1 subito contro l’Italia. Spietato ma in fin dei conti realistico, De Bruyne non si rende forse conto che il Belgio è al primo posto del ranking delle nazionali?

Domanda forse superflua e destinata a non trovare risposta, ma fatto sta che la mezz’ala del City parla così al termine della partita ai microfoni di HNL:

“Con tutto il dovuto rispetto, noi siamo ‘solo’ il Belgio. Siamo una nuova generazione e oggi mancavano giocatori top come Hazard e Lukaku. Dobbiamo essere realistici con la squadra che abbiamo. Italia e Francia hanno 22 top players, che noi semplicemente non abbiamo”.

OMNISPORT | 10-10-2021 18:51