Il ct riparte dal 4-3-3: Romano verso l’esordio in regia, Tonali e Barella punti fermi, mentre restano aperti i dubbi sulle fasce e al centro della difesa.

Il secondo capitolo della storia tra Mancini e la Nazionale italiana comincia contro il Belgio in Nations League e, a poche ore dal nuovo debutto del ct sulla panchina azzurra, il quadro della formazione comincia a prendere forma. Il modulo non rappresenta più un mistero. Infatti, l’Italia scenderà in campo con il 4-3-3, marchio di fabbrica al quale Mancini ha deciso di affidare la ricostruzione degli Azzurri. Molto meno definite, invece, sono alcune delle caselle da riempire. Tra giovani pronti a prendersi la scena e vecchie certezze chiamate a guidarli, i ballottaggi attraversano praticamente tutti i reparti.

Pio Esposito insidia Kean, ma Mancini deve comporre tutto il tridente

Il reparto offensivo è quello in cui Mancini può davvero divertirsi a mischiare le carte. Il grande osservato resta Pio Esposito, che nelle ultime prove ha guadagnato terreno fino a mettere seriamente in discussione Kean. Il centravanti dell’Inter rappresenta una delle immagini più evidenti della nuova Italia che il Ct vuole costruire. Nel 2023, quando terminò la prima esperienza azzurra di Mancini, il classe 2005 era appena approdato allo Spezia. Tre anni dopo si presenta a Coverciano con uno status completamente differente.

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Il dubbio, però, non finisce con il numero 9. Anzi, Mancini deve ancora trovare i due uomini ai lati del centravanti. Zaniolo e Cambiaghi si contendono la fascia destra, con l’ex Roma tornato in Nazionale dopo quasi due anni d’assenza e progressivamente risalito nelle gerarchie durante il raduno. Sul versante opposto la concorrenza è perfino più affollata: Raspadori, Maldini, Sebastiano Esposito sono le tre soluzioni indicate. Proprio Daniel, arriva all’appuntamento con la maglia degli Azzurri forte di un ottimo momento con il Cagliari. Inoltre, c’è un particolare suggestivo. Se durante la partita Pio e Sebastiano Esposito dovessero ritrovarsi contemporaneamente in campo, i due fratelli aggiornerebbero una statistica ferma dal 2000: gli ultimi a giocare insieme con la maglia della Nazionale maggiore sono stati Filippo e Simone Inzaghi.

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Anche la difesa è un rebus

Il sonno di Mancini non è disturbato soltanto dagli attaccanti. Davanti a Donnarumma, titolare e capitano indiscusso, la linea a quattro presenta almeno altri due veri testa a testa. A destra, l’esperienza di Di Lorenzo deve far fronte all’assalto di Kayode, alla prima convocazione con la Nazionale maggiore e protagonista di una crescita che non è passata inosservata. Al centro, una maglia è destinata a Gianluca Mancini, mentre per l’altra bisogna fare i conti anche con le condizioni di Scalvini, reduce da un fastidio alla caviglia che lo ha costretto a saltare una seduta di allenamento. Coppola, quindi, resta una candidatura molto concreta per una maglia da titolare. Assente Bastoni, squalificato, mentre sulla sinistra la strada sembra spianata per Calafiori. Dimarco, infatti, ha lasciato il ritiro perché ancora non ha completamente recuperato dal problema fisico accusato con l’Inter ed è stato sostituito da Ruggeri.

Romano si prende l’Italia, Tonali torna una certezza

Anche in mezzo al campo le gerarchie si sono evolute rispetto alle primissime indicazioni emerse all’inizio del raduno. Se qualche giorno fa il posto di Tonali sembrava poter finire in discussione nel duello con Frattesi (protagonista del grande avvio di stagione con la Lazio) gli ultimi allenamenti hanno ridisegnato lo scenario, con il centrocampista del Tottenham decisamente in vantaggio per un posto tra i titolari insieme a Barella. La vera sorpresa nel mezzo sarà Romano, classe 2006 del Cagliari.

La probabile formazione dell’Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo (Kayode), Mancini, Coppola (Scalvini), Calafiori; Barella, Romano, Tonali; Zaniolo (Cambiaghi), Pio Esposito (Kean), Raspadori (Maldini-Sebastiano Esposito). Ct: Roberto Mancini.