Tutto ciò che c'è da sapere sull'esordio degli Azzurri in questa edizione della Nations League: il primo undici di Roberto Mancini contro i Diavoli Rossi di van Bommel

Giornalista pubblicista e speaker radiofonico, per Virgilio Sport si occupa di calcio con uno sguardo attento e competente sui campionati di Serie B e Serie C

Inizia il Mancini bis. È il giorno dell’esordio del neo ct azzurro sulla panchina dell’Italia, in occasione della prima giornata della fase a gironi di questa edizione della UEFA Nations League. L’avversario di turno è il Belgio di Mark van Bommel, trascinato ancora una volta dall’esperienza e dalle qualità di Kevin De Bruyne. Riflettori puntati sui giovani convocati da Mancini, ma anche sui veterani in cerca di riscatto dopo la disfatta di Zenica. Sarà fondamentale partire con il piede giusto. Qui di seguito tutte le ultimissime sulle probabili formazioni e le info utili per seguire la partita di oggi, venerdì 25 settembre, in diretta tv e live in streaming.

Le probabili formazioni di Italia-Belgio

L’Italia riparte dal 4-3-3, con il giusto mix tra “vecchio” e nuovo. Non si tocca capitan Donnarumma tra i pali, difeso da una linea formata da Di Lorenzo, Mancini, Coppola e Calafiori. In mezzo al campo spazio alla novità Romano, che tanto bene sta facendo con la maglia del Cagliari di Pisacane. Al suo fianco, due pilastri come Barella e Tonali, inamovibili per il progetto tecnico azzurro. Riflettori puntati sul reparto offensivo, che sarà guidato da Francesco Pio Esposito, regolarmente convocato insieme al fratello Sebastiano. A supporto Moise Kean, in posizione di ala, e Cambiaghi, che si sta mettendo in mostra con i colori del Bologna.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il Belgio risponde con un camaleontico 4-3-3, che si muoverà in base al dinamismo di Kevin De Bruyne, che potrebbe interpretare sia il ruolo di play sia quello di trequartista, alle spalle di Charles De Ketelaere, altra conoscenza del calcio italiano. In mediana chance per Lavia, con l’esperienza di Tielemans a completare il terzetto con KDB, mentre in attacco si muoveranno Lukebakio e Godts, in vantaggio sul milanista Moreira. In porta, complice l’assenza di Thibaut Courtois, c’è Lammens.

Ecco le probabili formazioni di Italia-Belgio:

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Coppola, Calafiori; Barella, Romano, Tonali; Cambiaghi, P. Esposito, Kean. Ct: Mancini.

BELGIO (4-3-3): Lammens; Castagne, Mechele, Ngoy, De Cuyper; Lavia, De Bruyne, Tielemans; Lukebakio, De Ketelaere, Godts. Ct: van Bommel.

Dove vedere Italia-Belgio in diretta tv e streaming

La partita dell’Olimpico, in programma oggi alle ore 20:45, sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai Uno, con il pregara che si aprirà subito dopo il Tg1. Radiocronaca live su Rai Radio Uno, affidata alla voce di Francesco Repice, mentre il servizio streaming sarà attivo su RaiPlay, che metterà a disposizione il proprio portale ufficiale e l’omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su smartphone e tablet. Accesso gratuito alla piattaforma, con possibilità di assistere al match Italia-Belgio con pochi semplici clic, una volta effettuato il login.

Aggiornamenti in tempo reale su risultato e marcatori disponibili sui canali social ufficiali delle due Federazioni, con particolare riferimento a Facebook, Instagram e X. Dalle formazioni ufficiali alle prime foto della serata, fino al punteggio finale dell’Olimpico. Potrete seguire la gara di stasera anche attraverso la webcronaca testuale di Virgilio Sport, a partire dalle 20:45. Replica dell’incontro su Sky Sport a mezzanotte, con la telecronaca di Fabio Caressa e il commento tecnico di Beppe Bergomi.

L’arbitro di Italia-Belgio: sarà il tedesco Siebert

Fischietto tedesco per Italia-Belgio, sfida valida per la prima giornata della fase a gironi di Nations League, che sarà diretta da Daniel Siebert. Il direttore di gara, classe ’84, potrà contare sull’ausilio degli assistenti connazionali Jan Seidel e Rafael Foltyn, mentre al Var agiranno Bastian Dankert (VAR) e Pascal Muller (AVAR). Ruolo di Quarto Ufficiale affidato a Sascha Stegemann.

Il 42enne originario di Berlino ha già incrociato gli Azzurri in due occasioni: Italia sempre vittoriosa, contro l’Armenia nell’annata 2018/19 (3-1 in trasferta) e con la Moldavia nell’amichevole giocata nella stagione 2020/21 (vinta 6-0). Tre i precedenti con i Diavoli Rossi, che possono vantare due vittorie e una sconfitta con Siebert alla direzione di gara: ko con la Francia e successi ottenuti con Ucraina e Galles.