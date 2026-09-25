Italia-Belgio, formazioni ufficiali: le scelte di Mancini su Romano, Pio Esposito e Kean

L’Italia di Roberto Mancini è pronta a scendere in campo contro il Belgio nella prima giornata di Nations League. Il commissario tecnico ha sciolto gli ultimi dubbi e ha ufficializzato l’undici che affronterà la squadra di Mark Van Bommel. La novità principale riguarda Alessandro Romano, scelto dal primo minuto in mezzo al campo. In avanti confermato Pio Esposito con Kean all’ala mentre Vergara va in tribuna.
- Italia-Belgio: le formazioni ufficiali
- Romano subito titolare
- Pio Esposito guida l'attacco
- De Bruyne alle spalle di De Ketelaere
Italia-Belgio: le formazioni ufficiali
L’Italia si presenta con il 4-3-3 e Donnarumma tra i pali. Davanti al capitano azzurro spazio a Di Lorenzo, Mancini, Coppola e Calafiori, mentre la linea mediana è composta da Barella, Romano e Tonali. Nel tridente offensivo trovano posto Kean, Pio Esposito e Cambiaghi. Mancini ha quindi scelto di affidarsi al giovane centrocampista del Cagliari per la gestione della manovra. Il Belgio risponde invece con il 4-2-3-1.
Romano subito titolare
La scelta più significativa del commissario tecnico riguarda Romano, schierato in cabina di regia al fianco di Barella e Tonali. Per il centrocampista del Cagliari si tratta dell’esordio dal primo minuto con la Nazionale maggiore, in una sfida subito importante contro il Belgio. Alle sue spalle Mancini conferma una linea difensiva composta da quattro uomini, con Coppola al centro insieme a Mancini. Sulle fasce agiranno invece Di Lorenzo e Calafiori.
Pio Esposito guida l’attacco
In attacco Mancini punta su Pio Esposito come riferimento centrale, con Kean e Cambiaghi ai suoi lati. A disposizione del commissario tecnico restano diverse alternative per modificare l’assetto nel corso della partita.
De Bruyne alle spalle di De Ketelaere
Il Belgio di Van Bommel risponde con Lammens in porta e una difesa composta da Castagne, Ngoy, Mechele e De Cuyper. In mediana spazio a Tielemans e Raskine, mentre il terzetto sulla trequarti è formato da Moreira, De Bruyne e Godts. Davanti a loro agirà De Ketelaere, scelto come riferimento offensivo. Partono invece dalla panchina Lukaku e Openda, due alternative a disposizione del tecnico belga per il reparto avanzato. Una formazione che lascia quindi a De Bruyne il compito di collegare centrocampo e attacco.
Italia-Belgio: probabili formazioni
- Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Coppola, Calafiori; Tonali, Romano, Barella; Cambiaghi, P. Esposito, Kean. Ct: Roberto Mancini.
- Belgio (4-2-3-1): Lammens; Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper; Tielemans, Raskin, De Bruyne; Moreira, De Ketelaere, Godts. Ct: Mark Van Bommel.