Italia-Belgio, moviola: la vergogna in avvio, cosa ha fatto Lukaku, la rabbia dei Davoli Rossi e la pioggia di gialli

La prova dell’arbitro Siebert all’Olimpico nella gara di Nations League analizzata ai raggi X, il fischietto tedesco ha ammonito otto giocatori

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Serata tutt’altro che tranquilla per l’arbitro Siebert in Nations League per il debutto di Mancini sulla panchina azzurra. Metro di giudizio altalenante sui cartellini ma nessun errore grave, anche se i belgi inizialmente si sono lamentati. Vediamo cosa è successo all’Olimpico.

Italia-Belgio, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Brutto avvio del match: parte del pubblico ha fischiato inspiegabilmente La Brabançonne, inno nazionale belga mentre il resto dello stadio ha reagito con un lungo applauso, che ha coperto quei fischi. Regolare il gol di Godts al 20′. Primo giallo al 25′, è per Raskin per ostruzionismo. Al 29′ ammonito Moreira, che ha allontanato il pallone con un gesto di stizza dopo una punizione fischiata da Siebert all’Italia. Al 63′ giallo per Mancini che allarga troppo il braccio su De Ketelaere. Valido al 69′ il gol di Lukebakio. All’80’ ammonito Lavia per un fallo su Barella.

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La rissa Lukaku-Donnarumma

All’89’ giallo per Fernandez-Pardo per aver trattenuto Frattesi. Al 91′ ammonito anche Maldini, che ha trattenuto Lukebakio in ripartenza. Al 93′ fallo in attacco di Fernandez-Pardo. Poi c’è qualche scaramuccia in campo tra Donnarumma e Lukaku che vengono quasi alle mani.

Quanti gialli

L’attaccante belga ha provocato facendo il gesto dello 0-2 per sottolineare la vittoria della sua squadra e portando il dito alla bocca per zittire gli azzurri. A quel punto il portiere del City, infuriato, si è diretto fin verso il cerchio di centrocampo per fronteggia l’avversario con toni duri. Deve intervenire l’arbitro che dopo il fischio finale ammonisce entrambi e sancisce lo 0-2.

Chi è l’arbitro Siebert

Nato a Berlino il 4 maggio 1984 Daniel Siebert – che svolge la professione di insegnante di geografia in una scuola, dopo aver studiato scienze dello sport da ragazzo – è stata la scelta dell’Uefa per Italia-Belgio. Il fischietto tedesco comincia ad arbitrare molto giovane, nel 1998, ma riesce a raggiungere la massima lega nel 2012. Solo tre anni più tardi, nel 2015, diventa un arbitro Fifa. Lo si ricorda anche per una frase di fine 2014, quando la federazione tedesca ne aveva ufficializzato la nomina di internazionale per l’anno successivo. “Non ho mai diretto la partita perfetta”. Da allora, la sua crescita è stata inarrestabile: le tre direzioni agli Europei 2021, la promozione nel gruppo élite degli arbitri Uefa, la chiamata per i Mondiali in Qatar e tante gare internazionali di prestigio (anche gestite malissimo, come Milan-Chelsea). Burrascosi quasi tutti i precedenti con le italiane.

I precedenti tra le due squadre

Nei precedenti 17 vittorie azzurre, 5 pareggi e 4 sconfitte.

L’arbitro ha ammonito 8 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Seidel e Foltyn con Stegemann IV uomo, Dankert al Var e Müller all’Avar, l’arbitro del match ha ammonito Raskin, Moreira, Mancini, Lavia, Fernandez-Pardo, Maldini, Lukaku, Donnarumma.