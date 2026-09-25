Italia-Belgio, da Buffon a Bianchedi: chi ci sarà all'Olimpico e chi no, il gesto di Gravina, iniziativa per Mazzola e Baresi

Saranno circa 40mila gli spettatori attesi questa sera allo stadio Olimpico per la sfida di Nations League tra Italia e Belgio. Una notte importante per la Nazionale, chiamata a ripartire con il piede giusto nel nuovo corso del Mancini-bis, ma anche un’occasione per rendere omaggio a due figure simbolo del calcio italiano: Sandro Mazzola e Franco Baresi. La Figc ha infatti previsto un minuto di raccoglimento e un segno speciale per ricordare le due leggende azzurre recentemente scomparse.

L’Olimpico si stringe attorno alla Nazionale

L’attesa per la sfida tra Italia e Belgio è cresciuta nelle ultime ore e il dato della prevendita fotografa bene il clima attorno agli azzurri: ieri sera erano già stati staccati poco più di 39mila biglietti, con la vendita destinata a proseguire anche nella giornata di oggi. In tribuna saranno presenti diverse figure di primo piano dello sport italiano. Come riportato dal Corriere dello Sport, in tribuna ci saranno Giovanni Malagò, presidente della Figc, Claudio Ranieri, direttore tecnico e presidente del Club Italia, il presidente del Coni Luciano Buonfiglio e Diana Bianchedi, capo delegazione. Quest’ultima non sarà a fianco della panchina azzurra come faceva Buffon, che soffriva lontano dal campo. Riguardo Gigi e gli altri dimissionari non ci sono comunicazioni ufficiali su un’eventuale presenza allo stadio.

Gravina sceglie di non essere all’Olimpico

Tra gli assenti ci sarà invece Gabriele Gravina, ex presidente della Federcalcio. La sua mancata presenza non nasce da uno strappo: Gravina era stato invitato personalmente da Malagò, ma ha scelto di declinare l’invito. Una decisione dettata, secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, dalla volontà di evitare una situazione che avrebbe potuto apparire poco opportuna. Un gesto di discrezione nei confronti dell’attuale presidente federale. L’ex numero uno della Figc sarà comunque presente a un’altra partita degli Azzurri: il prossimo 5 ottobre assisterà a Pescara alla sfida dell’Under 21 contro la Polonia.

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Il tributo a Mazzola e Baresi

La serata dell’Olimpico avrà anche un forte valore simbolico. Prima della partita, la Figc renderà omaggio a Sandro Mazzola e Franco Baresi, due protagonisti della storia della Nazionale italiana recentemente scomparsi. Per entrambi è stato disposto un minuto di raccoglimento, accompagnato da un segno speciale che accompagnerà il ricordo durante la serata. Sarà uno dei momenti più sentiti di un appuntamento che vedrà l’Olimpico riempirsi di tifosi per sostenere gli Azzurri.

Dopo settimane caratterizzate anche dalle questioni istituzionali, il pallone torna dunque al centro della scena. L’Italia riparte davanti al proprio pubblico, in una cornice da grande appuntamento e con un Olimpico pronto a spingere la Nazionale. Se vuoi, posso anche renderlo più da quotidiano sportivo, con un taglio più incisivo e titoli da prima pagina.