Mancini prepara l’esordio del nuovo corso contro il Belgio: Pio Esposito verso una maglia da titolare, mentre a centrocampo Tonali rischia grosso. Ecco chi sostituirà Bastoni

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Il countdown per l’esordio dell’Italia 2.0 di Mancini è scattato. L’appuntamento è fissato per venerdì 25 settembre allo stadio Olimpico, dove la Nazionale affronterà il Belgio di De Bruyne e Lukaku per il primo dei quattro impegni di Nations League. Gli occhi sono tutti puntati sulle scelte del ct, che ha convocato 34 calciatori: quale formazione schiererà contro i Diavoli Rossi? Se sul modulo sembrano esserci pochi dubbi, c’è più di un ballottaggio in mezzo al campo: uno riguarda Tonali, che rischia di scivolare fuori dall’undici titolare.

Italia-Belgio, come giocherà Mancini: il modulo

La nuova Italia di Mancini ripartirà dal 4-3-3. È questo il progetto tattico che ha in mente il ct di Jesi, come emerso anche dal primo allenamento. A Coverciano si respira aria nuova ed è proprio ciò che serviva dopo la notte nera di Zenica che ha visto gli azzurri fallire la qualificazione al terzo Mondiale di fila con la sfida persa ai rigori contro la Bosnia ed Erzegovina. La seconda era del Mancio, però, si apre subito con quattro impegni ravvicinati e di livello: dopo il Belgio arriveranno la trasferta in Turchia, la sfida in Francia e poi il ritorno in casa con la Turchia di Montella. Dunque, la prima formazione che scenderà in campo all’Olimpico sarà indicativa ma non definitiva. Mancini dovrà infatti gestire un gruppo molto ampio e quattro partite concentrate in appena undici giorni, motivo per cui è intenzionato a ruotare gli uomini a sua disposizione.

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La prima formazione di Mancini: chi sostituirà Bastoni

Partiamo dal pacchetto arretrato. Tra i pali – è quasi superfluo scriverlo – ci sarà capitan Donnarumma. Sulla destra Kayode, che sta ben figurando in Premier League con la casacca del Brentford, può scalzare il più esperto ma appannato Di Lorenzo.

A sinistra, invece, partirà titolare Calafiori, nel ruolo in cui viene impiegato anche da Arteta nell’Arsenal. Al centro giocherà Gianluca Mancini, mentre uno tra Coppola e Scalvini sostituirà lo squalificato Bastoni, che deve pagare il rosso rimediato a Zenica. Il difensore del Paris FC, osservato da vicino dal ct, è in vantaggio sull’atalantino.

Italia-Belgio: dubbio Tonali a centrocampo, la sorpresa

Non si discute la presenza in campo di Barella, mentre Frattesi insidia Tonali. Le gerarchie possono cambiare dopo questo primo scorcio di stagione, che ha visto l’ex Inter rilanciarsi alla grande con la Lazio. Già tre i gol in Serie A e un rendimento sempre alto grazie alla cura Gattuso, che lo aveva allenato proprio in Nazionale. Al contrario, Tonali è alle prese con il difficile avvio del Tottenham di De Zerbi, ultimo in Premier League nonostante gli oltre 300 milioni spersi per rinforzare la squadra.

Sorpresa in cabina di regia: Mancini è tentato dall’idea di consegnare le chiavi della mediana ad Alessandro Romano, mente e motore del Cagliari di Pisacane. Il classe 2005 è una delle novità più interessanti della prima lista del ct e rappresenta perfettamente la linea verde scelta per il nuovo corso.

Chi giocherà in attacco: Pio Esposito e i ballottaggi sulle fasce

Il terminale offensivo dovrebbe essere Pio Esposito, in vantaggio su Scamacca e Kean. Toccherà così al centravanti dell’Inter scardinare la retroguardia di Van Bommel, nuovo ct del Belgio. Sulle corsie esterne, invece, i giochi sono aperti. A destra Vergara ha messo la freccia su Zaniolo, non ancora al top dopo l’infortunio, e Cambiaghi. Raspadori, invece, è il candidato numero uno a occupare la casella sinistra, ma attenzione a Daniel Maldini, che sta vivendo forse il momento più brillante della sua carriera.

Italia-Belgio: le probabili formazioni