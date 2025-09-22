Dopo qualche brivido e incertezza, l’Italia affronterà il Belgio nei quarti di finale dei Mondiali 2025 di volley maschile in cerca di un posto tra le migliori in una giornata che imporrà la sveglia, anche se non troppo anticipata ai tifosi azzurri.
La Nazionale si prepara a offrire spettacolo mercoledì 24 settembre (alle ore 09.30) a Manila (Filippine), dove le due squadre si contenderanno la qualificazione alla semifinale da disputare contro la vincente del confronto tra Polonia e Turchia. Una sfida che si annuncia sula carta, assolutamente imperdibile: di per sé un confronto che appare equilibrato, aperto a ogni risultato possibile.
Italia-Belgio, quarti Mondiali: le ultime
Italia-Belgio è già andata in scena pochi giorni fa, quando le rappresentative si sono rese protagoniste di uno scontro diretto della fase a gironi, con un risultato eloquente e l’andamento molto netto prima con un 2-0 che aveva stupito e, a tratti, preoccupato, poi il tie-break. Nel mentre, la nostra Nazionale ha dato l’impressione di essersi ritrovata contro Ucraina e Argentina, ora è pronta a prendersi il riscatto contro il sestetto guidato da coach Emanuele Zanini, cha con i suoi si è imposto sulla Finlandia.
De Giorgi
Probabile formazione
Contro il Belgio, il ct azzurro Fefé De Giorgi farà affidamento sul regista Simone Giannelli, sugli opposti Yuri Romanò e Kamil Rychilicki, sugli schiacciatori Alessandro Michieletto e Mattia Bottolo, sui centrali Simone Anzani e Gianluca Galassi, libero Fabio Balaso.
Una formazione tipo che potrebbe subire qualche aggiustamento, da qui al 24 mattina ma che ha dimostrato di saper fare e soprattutto crescere nel gioco, come accaduto contro Ucraina e Argentina. Alle indecisioni iniziali, in un campionato agli esordi, è subentrata sicurezza e una lucidità meritevole di nota, che aggiunta alla concretezza hanno fatto il resto. Riassumendo il cammino azzurro, fino ai quarti, gli Azzurri hanno affrontato:
Fase a gironi
Domenica 14 settembre
- Italia vs Algeria 3-0 (25-13, 25-22, 25-17)
Martedì 16 settembre
- Italia vs Belgio 2-3 (23-25, 20-25, 25-22, 25-21, 13-15)
Giovedì 18 settembre
- Italia vs Ucraina 3-0 (25-21, 25-22, 25-18)
Ottavi di finale
Domenica 21 settembre
- Italia vs Argentina 3-0 (25-23, 25-20, 25-22)
Così facendo si sono assicurati l’accesso ai quarti e, quindi, una seconda occasione in questa edizione contro i belgi.
Quando si gioca
Come illustrato già e previsto da calendario, l’Italvolley si prepara a questo nuovo incontro-scontro mercoledì mattina, secondo il nostro fuso orario orario di inizio alle 9:30. La partita ha formalmente inizio a partire dall’orario indicato, salvo imprevisti.
La sfida sarà trasmessa in diretta tv sui canali Rai, in diretta streaming su Rai Play, DAZN e VBTV. Gli orari sono italiani (nelle Filippine, dove si stanno svolgendo i Mondiali, sono sei ore avanti rispetto a noi).
Mercoledì 24 settembre
- Mondiali Volley maschili, quarti: Italia vs Belgio
- Data: 24 settembre 2025
- Orario: 9:30
- Diretta tv: canali Rai (rete esatta da definire), gratis e in chiaro
- Diretta streaming: Rai Play, gratis; DAZN e VBTV, per gli abbonati.