Italia, Bonucci: ora si è capito il suo ruolo in azzurro ma forse è meglio cambiare, web scatenato

L'ex difensore della Juve ripreso dalle telecamere mentre dà indicazioni alla retroguardia della Nazionale in maniera a dir poco enfatica

C’era una volta la BBC, nella sua versione allargata anche a 4: colonna della Juventus di tanti successi e punto fermo anche nella Nazionale. Oggi tre su quattro degli ex gladiatori bianconeri sono stati trapiantati tutti nello staff delle nazionali. Se Chiellini è rimasto fedele a Madama, Buffon è diventato il capodelegazione dell’Italia (e quanto potere abbia lo dimostra anche la vicenda della scelta del ct), Barzagli studia da allenatore facendo il vice di Baldini all’Under 21 mentre Bonucci è entrato nell’organico tecnico di Gattuso. Ma, a giudicare dalle prime uscite, sta interpretando un ruolo che non gli spetta.

Il balletto di Bonucci

Sia nella gara con l’Estonia che in quella contro Israele Bonucci è stato ripreso dalle telecamere mentre urlava, si sbracciava, si agitava e correva lungo la linea dell’area tecnica ancor più dello stesso ct. L’ex difensore non è il vice di Ringhio, ruolo che occupa da sempre il fido Gigi Riccio, ma è apparso fin troppo calato nella parte, con tanto di auricolare all’orecchio.

Il ruolo dell’ex difensore

Facile immaginare che Gattuso gli abbia dato il compito di dare indicazioni alla difesa ma a prescindere dall’inattesa enfasi dei suoi atteggiamenti si può dire che finora la missione non sia riuscita visti i 4 gollonzi presi dall’Italia contro Israele. Bonucci era stato promosso nello staff di Gattuso dopo aver lasciato il suo incarico nell’Under 20 come collaboratore di Bernardo Corradi.

L’ironia dei tifosi sui social

Inevitabili le reazioni dei tifosi nel vedere i video dei balletti di Bonucci, diventati virali: “Non conosco bene le cose ma vedere due persone diverse alzarsi dalla panchina a dare indicazioni alla squadra nello stesso momento mi da impressione di confusione. Spero di sbagliare ovviamente” e poi: “No, ma seriamente che ruolo hanno esattamente Bonucci e Buffon? Già Gattuso si agita molto ma loro 2 saltavano di quà e di là e creavano confusione magari anche nei giocatori…” e anche: “Io non capisco perché Bonucci. Uno che da giocatore che “ha fatto bene” solo quando giocava con Buffon, Barzagli, Chiellini e company…e grazie anch’io avrei fatto bene”.

C’è chi osserva: “Bonucci cerca solo di mettersi in mostra ma che alla fine non incide su nulla.” e poi: “Bonucci è quello che ha il ruolo di comunicare con i match analyst e passare le informazioni ad allenatore e vice (vedi auricolare e microfono). In caso di urgenza, può dare indicazioni direttamente ai giocatori, come in questo caso” e ancora: “Lui è li per spostare gli equilibri, per chi ancora non si sa” e anche: “Ha messo anche il microfono e fa un balletto, è un animatore”

Il web ancora non si capacita: “Dovrebbe mangiare ancora un pò di minestra prima poter allenare. Intanto visto che ha il microfono può fare il karaoke dopo l’allenamento per fare gruppo” e poi: “Se il suo ruolo è organizzare la fase difensiva, direi che abbiamo un grande problema” e infine: “Prima che il C.T. Gattuso lo prenda a ceffoni, la FIGC farebbe bene a spiegare a Bonucci che, dopo essersi sciacquato la bocca, dovrebbe stare al suo posto…”