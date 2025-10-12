Italia, Bonucci la nota stonata per i tifosi: il ruolo dell'ex difensore e cosa gli chiede il ct

L'ex Juventus è una figura cardine nello staff di Ringhio assieme allo storico vice Gigi Riccio ma i suoi gesti plateali scatenano la polemica sul web

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

C’è una squadra nella squadra nell’Italia che si aggrappa alla linea giovane e alla speranza per cercare di non fallire la qualificazione ai Mondiali per la terza volta di fila. C’è quella che va in campo e quella che lavora fianco a fianco con Gattuso. Nella seconda però c’è un elemento come Leonardo Bonucci che, soprattutto per i suoi atteggiamenti plateali dalla panchina durante le partite, sta raccogliendo poche simpatie tra i tifosi.

La squadra di Gattuso

Nello staff di Ringhio c’è innanzittutto Gigi Buffon, direttore sportivo del Club Italia, poi Mauro Vladovich, che del club Italia è il coordinatore, dopo essere stato a lungo il segretario della Nazionale. Poi c’è il segretario Emiliano Cozzi, che ha fatto la trafila dalle Under e Maurizio Viscidi, coordinatore delle nazionali giovanili.

Cosa fa Bonucci

Sotto il profilo tecnico i collaboratori più stretti sono Gigi Riccio e Leonardo Bonucci. Riccio, ex centrocampista, è lo storico vice di Gattuso (lo ha seguito ovunque: dalla prima esperienza all’Ofi Creta nel 2012 fino all’ultima all’Hajduk Spalato passando per Milan, Napoli e tutte le altre squadre, Bonucci sanno tutti chi è ma cosa fa? Il ct gli ha affidato, tra gli altri, il compito di trasmettere durante la partita i messaggi sui rilevamenti tattici che arrivano dal match-analyst Mannucci, seduto in tribuna. Per questo Bonucci indossa gli auricolari ed è una presenza costante in piedi, davanti alla panchina.

Come era già successo in altre gare, nel match con l’Estonia le telecamere hanno indugiato a lungo sull’ex difensore della Juve che, tra tutti i componenti in panchina, è quello che si agita di più. Un modo di fare che non piace al popolo del web.

I tifosi stroncano Bonucci

Fioccano le reazioni: “Sapere che RaiSport ha una telecamera che per tutta Estonia-Italia riprende Bonucci che si agita per darsi importanza potrebbe generare interrogazioni sull’uso di denaro pubblico, ma è anche possibile che Bonucci paghi il cameraman e la Rai e la Figc per darsi importanza” e poi: “Ma si può lasciare la gestione dei calciatori azzurri durante una gara ufficiale a Bonucci?” e anche: “Bonucci da le indicazioni sulle palle ferme. Tipo:”A quello dagli un calcio quando l’arbitro si gira, a quell’altro una bella gomitata, a quell’altro tiragli i capelli…”, oppure: “Bonucci sente la panchina calda e rompe le scatole in piedi. Non da’ indicazioni solo sui corner! Ridategli lo sgabello in tribuna”.

C’è chi scrive: “Bonucci fastidioso quasi come Adani in telecronaca” e poi: “Io invece sono contento. Che stia pure lì, lontano da Torino” e anche: “Un miracolo che sia arrivato fin lì” e ancora: “La dirigenza del calcio perfettamente in linea con il trend di subcultura del momento…” e infine: “Sono bianconero, ma provo lo stesso sentimento”