Italia-Bosnia: Chiellini in panchina per errore, dentro Acerbi

E’ ufficialmente iniziata l’avventura dell’Italia nella seconda edizione della UEFA Nations League. Gli Azzurri hanno iniziato il loro cammino nel Gruppo 1 della Lega A sfidando la Bosnia e, poco prima del fischio iniziale, è accaduto un qualcosa di estremamente insolito.

A sorpresa infatti, nell’undici titolare disegnato da Roberto Mancini, Francesco Acerbi è stato schierato in difesa al fianco di Leonardo Bonucci. In molti, prima della gara, si aspettavano che a giocare dal 1’ nel cuore della retroguardia fosse Giorgio Chiellini (che avrebbe così formato una coppia tutta in salsa bianconera con Bonucci) e, a quanto pare, era stato proprio lui il prescelto per una maglia da titolare.

A portare ad un cambio di formazione dell’ultimissimo momento non è stato come a volte accade un infortunio, bensì un errore. Secondo quanto rivelato da Rai Sport infatti, ci sarebbe stata una svista nel redigere la distinta ufficiale e quindi è stato scritto il nome di Acerbi al posto di quello del capitano della Juventus.

Lo staff Azzurro ha tentato di porre rimedio all’accaduto, ma la UEFA non ha concesso deroghe e a quel punto, l’unico modo per non schierare il centrale della Lazio sarebbe stato quello di mandarlo in tribuna. Mancini ha quindi deciso di puntare comunque sulla coppia Bonucci-Acerbi mentre Chiellini dovrà attendere ancora per ritrovare quella maglia da titolare che in Azzurro non veste da quindici mesi.

04-09-2020