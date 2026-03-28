Italia ai Mondiali, Nesta teme la Bosnia e svela un segreto su Gattuso: "Si sente responsabile, ci sta male"

Tra pressione, responsabilità e ambizioni mondiali: l’analisi lucida di Nesta sul momento degli azzurri e sulle sfide decisive verso la qualificazione.

L’analisi di Alessandro Nesta sulla Italia è lucida, diretta e senza filtri. Nell’intervista rilasciata a Sky Sport, l’ex difensore azzurro ha toccato tutti i temi più caldi del momento: dalla gestione della pressione fino alla necessità, ormai urgente, di ritrovare una dimensione internazionale stabile. Il quadro che emerge è quello di una Nazionale forte nei valori tecnici, ma ancora fragile sotto il profilo mentale, soprattutto nelle partite che pesano davvero, come quella vinta nella semifinale playoff contro l’Irlanda del Nord.

Pressione e blocco mentale: il vero limite dell’Italia

“Vedendo Italia-Irlanda del Nord anche io mi sono preoccupato nel primo tempo. Se i valori poi escono fuori non c’è partita con nessuna di queste squadre con le quali stiamo facendo lo spareggio”. Nesta è partito da una constatazione chiara: la qualità c’è, ma non basta se non viene accompagnata dalla giusta gestione emotiva. Poi ha proseguito: “Il problema è la pressione e la sua gestione. La maglia dell’Italia mette una pressione che, con tutto il rispetto, è diversa da quella che metta la maglia della Bosnia o dell’Irlanda del Nord. Il primo tempo di Bergamo è stato frutto della pressione e di una posta in palio troppo alta”. Un passaggio che evidenzia come il peso della maglia azzurra possa trasformarsi in un ostacolo. Non è una questione tecnica, ma psicologica: la paura di sbagliare, amplificata dall’importanza della partita, rischia di bloccare anche i giocatori più talentuosi.

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Bosnia crocevia e il peso della storia

Lo sguardo si è spostato sulla Bosnia, ostacolo decisivo in un percorso che non ammette più passi falsi. Nesta ha sottolineato come la componente ambientale e mentale sarà determinante tanto quanto quella tecnica: “Bisogna essere consapevoli del fatto che sarà durissima, ancora più dura che con l’Irlanda del Nord. Si giocherà in trasferta, in un ambiente caldissimo e contro un avversario con valori superiori. Il tarlo di non andare a fare i Mondiali è tale che servono giocatori pronti”.

Il 2006 come modello e la responsabilità della Nazionale

“Qualificarci per i Mondiali non rappresenta un’impresa dal punto di vista tecnico, perché siamo più forti degli altri, ma mentale. Dovremo essere lucidi, avere coraggio e non spaventarci. Nel 2006 la vittoria dei Mondiali ha aiutato il calcio italiano dopo Calciopoli ed oggi il nostro calcio ha bisogno della Nazionale, è lei che deve trascinarlo. Dobbiamo fare i Mondiali e i giocatori devono sentire questa responsabilità” – ha spiegato Nesta.

Bastoni e le critiche: “Gli hanno rotto le scatole”

Un passaggio più leggero ma significativo riguarda Bastoni. Nesta ha difeso il difensore azzurro dalle critiche, riconoscendone la prestazione e ridimensionando le polemiche. “Devo fare i complimenti a Bastoni, perché gli hanno rotto le scatole con la storia della simulazione. Contro l’Irlanda del Nord, pur non essendo al meglio, ha fatto una grande partiae. Io non gli farò mai la morale, anche io che passavo per un giocatore corretto ho simulato tantissime volte“.

Gattuso e il peso della responsabilità

Infine, un pensiero per il ct Gattuso, descritto come profondamente coinvolto emotivamente. Nesta ha evidenziato quanto il commissario tecnico stia vivendo con intensità questo momento, caricandosi sulle spalle un peso forse eccessivo. “Conosco benissimo Rino e ci sta male, si sente responsabile di questa situazione e farà di tutto affinché l’Italia vada ai Mondiali. Contro l’Irlanda del Nord l’ho visto teso nel primo tempo, ha un senso di responsabilità davvero troppo grande” – ha detto l’ex Milan e Lazio. Un quadro complesso, dunque, in cui talento e pressione convivono in equilibrio precario. E con un obiettivo che resta imprescindibile: tornare ai Mondiali.