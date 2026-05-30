Italia, Brignone c’è ma con l’asterisco: Goggia cambia e scoppia il caso Ghisalberti. Trocker tra le big, il futuro di D’Antonio

La Federazione italiana ha annunciato la composizione della squadra femminile in vista della prossima stagione: Brignone c’è anche se non ha fugato i dubbi, Goggia cambia allenatore anche Pirovano nel team élite

La stagione 2026/2027 è ancora molto lontana dal suo “fischio di inizio” ma l’Italia comincia la sua marcia di avvicinamento e dopo l’annuncio della squadra femminile non manca qualche sorpresa e anche di rilievo. Federica Brignone c’è anche se la valdostana non ha ancora fugato tutti i dubbi che la riguardano. Sofia Goggia cambia allenatore e a sorpresa sparisce il nome di Ilaria Ghisalberti.

Brignone c’è ma con l’asterisco

Federica Brignone è stata inserita nella squadra élite della nazionale femminile di sci. La due volte campionessa olimpica però non ha ancora fugato i dubbi che la riguardano. Dopo aver deciso di chiudere anticipatamente la stagione del suo ritorno alle piste, la valdostana ha deciso di dedicarsi completamente al suo recupero fisico. Non ha nascosto la sua volontà di tornare a competere ma per il momento la prima battaglia è con il dolore che l’ha tormentata nell’ultimo anno. Anche nel corso di una recente intervista con Marie Claire: “Al momento penso solo alle cure e alla mia salute. Il mio obiettivo è guarire. Non ho una data di scadenza come era quelle delle Olimpiadi. E se anche dovessi metterci due anni, ci metterò due anni”.

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Goggia cambia tecnico, Pirovano nel team elite

Le indiscrezioni degli ultimi mesi sono state quasi tutte confermate. Il direttore tecnico resta Gianluca Rulfi con Giovanni Feltrin che sarà al capo della squadra delle velociste. Confermata anche la decisione di Sofia Goggia di separarsi da Luca Agazzi con il tecnico che si occuperò del team delle discipline tecniche. Nel team élite arriva anche Laura Pirovano, autore di un finale di stagione clamoroso che le ha portato in dote anche la coppa di specialità in discesa mentre Elena Curtoni, che a meno di ripensamenti dell’ultima ora continuerà a gareggiare, torna con il resto della squadra di velocità che vede la presenza di Nicol e Nadia Delago, Asja Zenere, Sara Allemand, Roberta Melesi, Sara Thaler e Teresa Runggaldier.

Scoppia il caso Ghisalberti, il futuro di Trocker e D’Antonio

Dalle “convocazioni” della squadra femminile arriva la prima grande sorpresa con l’assenza di Ilaria Ghisalberti che negli ultimi anni era una presenza fissa in Coppa del Mondo ma che ora non figura nel team di specialità. Ci sarà sin dall’inizio la giovane e promettente Anna Trocker che nelle finali di Coppa del Mondo ha conquistato i suoi primi punti dopo il doppio oro ai Mondiali juniores e oltre alle veterane Marta Rossetti, Martina Peterlini, e Lara Della Mea ci saranno tante atlete che vogliono fare il salto di qualità come Emilia Mondinelli, Giorgia Collomb e Giulia Valleriani con Alice Pazzaglia che si è guadagnata un posto fisso dopo aver vinto la Coppa Europa. E ripartirà proprio dalla competizione continentale Giada D’Ambrosio, ancora in fase di recupero dopo il brutto infortunio rimediato nel corso delle Olimpiadi.