L’Italia comincia la sua stagione dello sci alpino senza due delle stelle più luminose della sua storia ma il futuro sembra radioso: Trocker diventa atleta Red Bull, la napoletana torna dopo l’infortunio

Senza Goggia e Brignone, un pensiero che fino a qualche tempo fa avrebbe terrorizzato qualsiasi appassionato italiano di sci. Ma l’Italia può guardare a un futuro positivo anche senza due delle sue più grandi campionesse. Il 24 ottobre la stagione di Coppa del mondo femminile comincia a Soelden, e anche senza le due stelle, l’Italia può avere delle occasioni importanti anche grazie alle due promettenti Anna Trocker e Giada D’Antonio.

L’Italia nel gigante di Soelden: Bassino e Della Mea ci sono

Il primo appuntamento della nuova stagione è in programma nella due giorni in programma a Soelden. L’Italia ci arriva senza Federica Brignone e Sofia Goggia: la prima ancora alle prese dal recupero dopo l’intervento al ginocchio, mentre la bergamasca è stata fermata da un doppio virus nel corso della preparazione in Sud America. Ma le azzurre vogliono essere comunque protagoniste. La più attesa è senza dubbio Marta Bassino che ha dovuto rinunciare completamente alla scorsa stagione dopo un infortunio al ginocchio, ma da tenere d’occhio c’è anche Lara Della Mea reduce dalla migliore annata della sua carriera. Insieme a loro ci saranno anche Collomb, Mathiou, Ghisalberti, Bieler, Pazzaglia, Mondinelli e Trocker.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La Red Bull incorona Anna Trocker

L’Italia non vuole metterle pressione ma Anna Trocker è senza dubbio un astro nascente su cui la nazionale azzurra punta tantissimo. Lo scorso anno la 17enne si è rivelata al mondo con una super stagione nella quale ha dominato i Mondiali juniores (oro in gigante e slalom contro atlete più grandi d’età) e primi punti di Coppa del Mondo alle finali di Lillehammer grazie al nono posto in slalom (miglior tempo nella seconda manche) e all’ottavo in gigante. Una crescita che ora viene testimoniata anche dalla decisione della Red Bull di inserirla nella sua squadra. L’azienda austriaca che solo qualche giorno fa aveva annunciato il suo accordo con Giovanni Franzoni, ora annovera anche la giovanissima azzurra tra le sue fila che potrà contare anche su un supporto di primo livello per i suoi allenamenti.

Giada D’Antonio dimentica l’infortunio

L’alta grande promessa dello sci italiano è Giada D’Antonio: la 16enne napoletana ha vissuto una stagione dolceamara con la convocazione per le Olimpiadi di Milano Cortina ma anche con il brutto infortunio al ginocchio. Ora però sembra essersi messa alle spalle i momenti difficili ed è pronta a ripartire: “E’ stato bello ritornare a sciare senza dolori – ha detto al TGR Campania – il momento più duro è stato senza dubbio all’inizio, capire cosa era successo e dover ricominciare da zero. E’ stata dura per 6 mesi però mi ha insegnato anche tanto. Ora voglio cominciare con calma e forse non con un circuito importante”. L’azzurra potrebbe quindi ripartire dalla Coppa Europa, prendersi il tempo giusto prima di riaffacciarsi di nuovo in Coppa del Mondo.