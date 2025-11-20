Italia, Buffon scivola sulla Norvegia prima del sorteggio: la gaffe sul k.o. di Milano nel mirino dei social 

L’analisi del capo delegazione della Nazionale sulla figuraccia rimediata a San Siro contro gli scandinavi fa discutere i tifosi

Prima del sorteggio dei playoff per i Mondiali 2026, Gigi Buffon è tornato ad analizzare la pesante sconfitta rimediata dall’Italia contro la Norvegia a Milano, nell’ultimo turno del girone di qualificazione: le parole del capo delegazione della Nazionale hanno sollevato una pioggia di critiche da parte dei tifosi sui social.

Playoff, l’augurio di Buffon

Il sorteggio dei playoff per i Mondiali 2026 tenuto a Zurigo ha accontentato Gigi Buffon, che prima della cerimonia organizzata dalla Fifa si era augurato che l’Italia non incontrasse la Svezia e la Polonia. Tuttavia a tenere banco dopo l’accoppiamento della Nazionale con l’Irlanda del Nord in semifinale e la vincente di Galles–Bosnia Erzegovina nell’eventuale finale non sono le parole del capo delegazione azzurro sul sorteggio, ma quelle sull’ultima uscita dell’Italia, ovvero la figuraccia rimediata a San Siro contro la Norvegia.

Italia-Norvegia, l’analisi di Buffon

Per Buffon anche il 4-1 incassato a Milano da Erling Haaland e compagni nell’ultima giornata del girone di qualificazione ai Mondiali ha i suoi lati positivi: per il campione del mondo a Germania 2006, infatti, l’Italia di Rino Gattuso ha offerto una prestazione comunque positiva. “Nel primo tempo la Norvegia non ha fatto un tiro e noi abbiamo avuto diverse occasioni – l’analisi di Buffon -. Fino al 70′ eravamo sull’1-1, quindi significa che siamo una squadra competitiva se non perde caratteristiche”.

La prestazione e i gol di San Siro

Buffon ha poi sottolineato il valore assoluto della Norvegia (“per me è tra le prime 5-6 del mondo ha tre fenomeni che ti fanno partire da 1-0”), ma è soprattutto la sua ultima frase sulla gara di San Siro ad aver scatenato le reazioni più feroci da parte dei tifosi della Nazionale.”Tolti i gol – ha concluso Buffon – quella di Milano è sempre stata una gara equa”. Apriti cielo…

Il sarcasmo dei tifosi contro Buffon

Sui social network, infatti, i tifosi della Nazionale non risparmiano critiche durissime, spesso intrise di sarcasmo, nei confronti di Buffon. “Tolti i gol… certo: questo fatto che a calcio si deve segnare è di una volgarità inaudita”, commenta velenosamente Rob su X. “Se non avessero fischiato l’inizio sarebbe stata una gara equa”, ironizza Daniele. “Ma come ‘tolti i gol’?”, si domanda incredulo Zambo. “E già, tolti i gol: proprio un dettaglio”, continua Enzo. “Un’altra nazionale tra le prime 6 al mondo è il Galles”, scrive Layla riferendosi al ranking personale di Buffon e ai prossimi playoff. “È chiaro: Buffon è pronto per giustificare l’eliminazione ai playoff con l’Irlanda del Nord”, la chiosa di Jren.