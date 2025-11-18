Italia, Cassano: siamo più scarsi di tutti ma Gattuso ci porterà ai Mondiali, Rino sto con te

FantAntonio prima demolisce gli azzurri, giudicandoli lontani dall'elite europea, poi però si dice ottimista sulla qualificazione ed esalta il ct

Da domenica sera è nel mirino della critica e dei tifosi: Gennaro Gattuso al primo ko della sua avventura sulla panchina della Nazionale è finito sotto accusa e pesantemente. Colpa dei 4 gol dei norvegesi a San Siro, dopo un cammino fatto di vittorie contro avversari assai alla portata. Nessuno chiedeva il miracolo del 9-0 a Ringhio ma quest’ultima umiliazione è pesante da digerire, come fare ad essere ottimisti con i playoff all’orizzonte? Prima di lui hanno fallito Ventura e Mancini con nazionali forse migliori di questa. C’è però anche chi non solo difende Gattuso ma lo esalta, assicurando che proprio lui sarà il valore aggiunto dell’Italia.

Cassano massacra la Nazionale

La partita di San Siro è stato l’argomento principe dell’ultima puntata di “Viva el Futbol”, il format di Adani, Ventola e Cassano e proprio FantAntonio è stato spietato con gli azzurri: “In Rai vete detto che la Norvegia era venuta a Milano in ciabatte: secondo me sono venuti proprio scalzi. Questo nel primo tempo, poi nel secondo tempo hanno fatto capire. A differenza di chi diceva che non bisognava avere paura della Norvegia, la stessa Norvegia ci ha detto sul campo che è più forte di noi. E sono convinto che anche senza Haaland la Norvegia sia più forte e giochi meglio dell’Italia. Che non ha Odegaard, che ieri non c’era, ma nemmeno Nusa e Sorloth. Ci hanno fatto sette gol in due tempi tra andata e ritorno”.

Per FantAntonio la soluzione è Maldini presidente Figc

Tra una frecciata e l’altra ai media Cassano indica anche i possibili rimedi: “Tanti incompetenti non capiscono che noi non siamo nè in prima nè in seconda fascia, siamo proprio nell’ultima: sentivo che non dobbiamo aver paura della Svezia ma in realtà noi dobbiamo aver paura anche della Macedonia, di tutti. Facciamo passare per campioni Barella, Bastoni, Dimarco, Di Lorenzo, esaltati solo dalla stampa italiana, in mezzo non abbiamo nessuno, l’unico campione è Donnarumma, che è un leader, il nostro calcio si è fermato a 10-15 anni fa, non abbiamo qualità. Le parole sui giovani? Sono scarsi, ecco perché non giocano. Pio? Ha fatto bene, sta facendo un buon percorso, ha 20 anni non 17, quando Haaland dice che non lo conosce ricordiamoci che nessuno più in Europa vede il calcio italiano.

Aiutamoci facendo analisi corrette, se osanniamo gli Allegri e i Mourinho vuol dire che stiamo andando di male in peggio. Siamo una nazionale senza qualità e va bene ma se non hai qualità devi avere personalità. Come dirigenti abbiamo però Buffon e Chiellini e da loro bisogna ripartire, se metti Paolo Maldini presidente della Figc assieme a loro riparti alla grande, fai scelte con i valori e con meritocrazia

Cassano esalta Gattuso

Dopo aver dipinto un quadro nerissimo, però, l’ex talento barese spiazza tutti e come pochi hanno fatto tesse l’elogio del ct, con cui quando giocava è stato rivale ma anche compagno di squadra: “Sono convinto che allenatore migliore di Rino non ci sia per portarci al Mondiale. E andremo al Mondiale. Lui sa come farlo. Come farà? Non lo so. Ma ho la sensazione che ce la farà. I ragazzi lo seguono, hanno fiducia in lui. Ed il lavoro fatto fino a questo momento è eccezionale. Sono convinto al 100% che allenatore migliore di lui non ci sia, ci porterà alla Coppa del Mondo. Sono con te, Rino, ce la fai, sono convinto, a marzo festeggeremo assieme”.