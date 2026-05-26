Italia, chi è Giacomo Faticanti: dalla C con la Next Gen alla Nazionale, il fiuto di Chiellini e il coraggio di Baldini

Cresciuto nel settore giovanile della Roma, è stato acquistato dal Lecce e poi girato in prestito alla Juventus Next Gen: ora l'occasione di mettersi in mostra con la Nazionale

Giornalista pubblicista e speaker radiofonico, per Virgilio Sport si occupa di calcio con uno sguardo attento e competente sui campionati di Serie B e Serie C

La chiamata della Nazionale maggiore rappresenta senza dubbio il punto più alto della giovane carriera di Giacomo Faticanti. Il centrocampista classe 2004, infatti, è stato inserito nell’elenco dei convocati del ct Silvio Baldini per le amichevoli che l’Italia giocherà il 3 giugno contro il Lussemburgo e il 7 giugno contro la Grecia, in una lista all’insegna della linea verde, in attesa dell’elezione del nuovo presidente della Figc e della scelta del nuovo ct. Riconoscimento importante per Faticanti, al termine di una stagione da protagonista con la Juventus Next Gen.

Faticanti, la chiamata di Baldini e un futuro tutto da scrivere

La convocazione in Nazionale maggiore arriva nel momento perfetto. Silvio Baldini ha scelto di affidarsi a una squadra giovanissima per le amichevoli di giugno, aprendo le porte dell’Italia a tanti prospetti emergenti del panorama azzurro. Tra questi c’è anche Faticanti, simbolo di una nuova generazione di centrocampisti tecnici e intelligenti tatticamente. (FIGC)

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Per il classe 2004 non si tratta soltanto di un premio, ma anche di una possibile svolta. La Juventus Next Gen vuole trattenerlo, il Lecce lo osserva da lontano e la Nazionale ha intenzione di valorizzarlo. Dopo anni di apprendistato tra settore giovanile, prestiti e Serie C, Faticanti è pronto a prendersi la scena, iniziando con un salto di categoria che potrebbe presto portarlo in B. Proprio in cadetteria, infatti, è stato attenzionato da tempo dall’Avellino, che vorrebbe affidargli le chiavi della regia in tandem con Luca Palmiero. Le basi per una trattativa con la Juve, in caso di riscatto, sono state gettate a gennaio, complici i buoni rapporti tra le società.

Il fiuto di Chiellini, Faticanti: “Il direttore ha sempre puntato su di me”

Faticanti non è più una semplice scoperta. È un ragazzo che si sta consacrando nel professionismo, con la consapevolezza che c’è ancora tanta strada da fare. La Juve ci punta, proprio come ci ha puntato Claudio Chiellini, fratello di Giorgio e responsabile dell’area tecnica della Next Gen.

Lo sa bene proprio il classe 2004, che in un’intervista aveva confermato quanto Chiellini credesse in lui sin dal principio: “È sicuramente una fase importante della mia carriera, l’anno scorso la Juventus è stata l’unica squadra che ha creduto in me. Non posso non ringraziare il direttore Claudio Chiellini perché ha sempre puntato su di me, anche questa stagione. In estate, prima di tornare, sono stati dei giorni complicati, volevo che si velocizzasse il più possibile il mio ritorno perché era il mio unico desiderio. Avevo voglia di giocare alla Juventus, di dimostrare qui quello che so fare. L’anno scorso sono stato benissimo, per me la Juventus è casa ed è stata la chiave di tutto”, parola di Faticanti.

Gli inizi tra Frosinone e Roma

La storia di Giacomo Faticanti parte in Ciociaria. Dopo i primi passi nell’Atletico Sora, il centrocampista cresce nel vivaio del Frosinone prima di trasferirsi alla Roma nel 2018. In giallorosso il talento esplode definitivamente: conquista lo Scudetto Under 15 e Under 17, diventa capitano della Primavera e si impone come uno dei migliori prospetti italiani della sua generazione.

Le sue qualità attirano presto l’attenzione di José Mourinho, che lo aggrega stabilmente alla prima squadra durante la preparazione estiva del 2022. Nello stesso anno arriva anche l’esordio tra i professionisti in Europa League contro l’HJK Helsinki, una serata che segna l’inizio del suo percorso nel calcio dei grandi.

Regista moderno, con grande capacità di lettura e gestione dei tempi di gioco, Faticanti viene considerato dagli addetti ai lavori uno dei centrocampisti italiani più interessanti della sua generazione. Non a caso, nel 2021 era stato inserito dal The Guardian tra i migliori talenti mondiali nati nel 2004.

L’approdo al Lecce e le esperienze in prestito

Nell’estate del 2023 il Lecce decide di investire su di lui acquistandolo dalla Roma. L’obiettivo del club salentino è quello di far crescere gradualmente il giocatore attraverso esperienze formative lontano dalla pressione della Serie A. La prima tappa è la Ternana, dove Faticanti assaggia il calcio di Serie B e accumula minuti preziosi in un campionato complicato e altamente competitivo. Successivamente arriva il trasferimento alla Juventus Next Gen, scelta che si rivela decisiva per la sua crescita tecnica e mentale.

Con la maglia bianconera il centrocampista trova continuità, responsabilità e centralità tattica. Le sue prestazioni convincono la Juventus a puntare forte su di lui anche per il futuro, tanto che il club sta lavorando con il Lecce per esercitare il diritto di riscatto previsto nell’operazione. Il mediano originario di Sora è diventato uno dei punti fermi della formazione bianconera, convincendo il club a lavorare concretamente per il suo riscatto dal Lecce. La Juve ora lo considera “inamovibile” nel progetto tecnico della seconda squadra guidata da Massimo Brambilla.