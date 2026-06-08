Italia, chi trova Pio Esposito, trova un tesoro: l’anno d’oro del bomber con una sola macchia

Con i gol contro Lussemburgo e Grecia, l'attaccante eguaglia Rivera: l'ascesa del classe 2005 con l'Inter e la Nazionale

Ancora lui, ancora Pio Esposito. L’attaccante sale di nuovo in cattedra con la maglia della Nazionale e si rivela decisivo anche nel successo contro la Grecia, bissando quanto già fatto pochi giorni prima nel test con il Lussemburgo. Due gare, due vittorie. Numeri che raccontano i contorni di un’annata molto positiva per il classe 2005, protagonista sia con l’Inter sia in azzurro. E il punto di svolta, con la Nazionale, è arrivato da un momento negativo. Esposito ha saputo lasciarsi alle spalle il rigore sbagliato a Zenica contro la Bosnia e ripartire con un altro piglio. Da lì ha preso in mano questa Italia giovanissima, fino a sancire un traguardo di un certo peso: cinque gol in Nazionale prima dei 21 anni, gli stessi di Gianni Rivera.

Pio Esposito come Rivera

Bastano i suoi gol per cambiare il volto di queste due amichevoli. Francesco Pio Esposito firma l’1-0 anche contro la Grecia, esattamente come aveva fatto col Lussemburgo qualche giorno prima, e si conferma l’uomo in più della Nazionale sperimentale di Baldini. La marcatura di Heraklion, oltretutto, lo porta a quota cinque gol in nove apparizioni con l’Italia, un ruolino che gli vale l’aggancio a Gianni Rivera tra i marcatori azzurri capaci di arrivare a questa cifra prima dei 21 anni.

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A fine partita, l’attaccante ha raccontato così la sua serata e del record eguagliato: “Sono molto contento di questo traguardo, ma sinceramente lo scopro ora. Sono contento per la vittoria e per essere riusciti a portare a casa il risultato anche oggi con questo gruppo bellissimo. Abbiamo trattato queste due partite con il massimo dell’impegno, abbiamo lavorato al massimo quindi è giusto festeggiare queste due vittorie”.

L’errore contro la Bosnia

Tutto questo dopo una ripartenza tutt’altro che scontata, arrivata sulle ceneri di un episodio che avrebbe potuto lasciare il segno. E che, a dirla tutta, il segno lo aveva pure lasciato. Ma Esposito ha avuto la forza di rialzarsi in fretta, completando una sorta di riscatto in azzurro a colpi di gol. Proprio quei gol che gli erano mancati nella notte che contava di più, lo spareggio Mondiale contro la Bosnia, quando il rigore fallito rischiava di trasformarsi in un peso difficile da scrollarsi di dosso, soprattutto sul piano mentale: “Quando metto questa maglia do sempre il 100% e anche di più”, ha concluso il centravanti. “Ho sbagliato il rigore? Sì, può capitare ma non posso fermarmi a guardare indietro, devo guardare avanti. Sono contento che in queste due partite sia andata bene e speriamo di continuare così”.

La stagione con l’Inter

La stagione di Pio Esposito all’Inter è la storia di una promessa diventata realtà nel giro di pochi mesi. Reduce da un’annata super in Serie B con lo Spezia, il classe 2005 era atteso da un nuovo prestito per farsi le ossa. A cambiare tutto è bastata una notte: il 25 giugno 2025, a Seattle, il gol alla prima da titolare contro il River Plate al Mondiale per Club. Una rete che ha spazzato via ogni dubbio sulla sua permanenza e lo ha promosso, di fatto, a vice di Lautaro e Thuram.

Da lì, una cavalcata. L’esordio in Serie A a fine agosto, il primo gol in campionato contro il Cagliari a settembre, il battesimo in Champions poco dopo. Ma è nella seconda parte di stagione che Esposito si è preso le sue responsabilità da grande: la rete decisiva al Lecce, il primo timbro a una big nel 3-2 sulla Juventus, e soprattutto i gol pesanti di marzo, quando, complice l’infortunio di Lautaro, ha tenuto a galla l’Inter nei pareggi con Atalanta e Fiorentina.

Bottino finale in campionato: sette gol in 35 presenze, quindici delle quali da titolare. Il tutto culminato nel premio più grande, il doblete vinto con la maglia della squadra in cui è cresciuto. A vent’anni appena compiuti, Pio non è più una scommessa. E i due gol nelle amichevoli di Baldini lo hanno ribadito anche in chiaro: che l’Italia debba ripartire da lui, ormai, non sembra più una questione aperta.