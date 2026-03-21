Italia, Chiesa aveva detto tre volte no a Gattuso: il retroscena

Ci vuole fede, in tutti i sensi, per inseguire un Mondiale che manca ormai da troppo tempo. La sorpresa di Gattuso per gli spareggi passa dal ritorno di Federico Chiesa, richiamato dopo oltre un anno e mezzo di assenza. Una scelta che nasce da lontano, dopo diversi tentativi andati a vuoto nei mesi precedenti. Solo ora, nel momento del bisogno, è arrivato il sì che può cambiare il destino azzurro.
- Tre no prima del sì: il lungo corteggiamento di Gattuso
- L’infortunio che cambia gli equilibri
- Una scommessa per il presente e il futuro
Tre no prima del sì: il lungo corteggiamento di Gattuso
Il ritorno di Chiesa in Nazionale non è stato affatto immediato. Gattuso, appena insediato, ha contattato più volte l’esterno senza però ottenere la risposta sperata. Tra settembre e novembre sono arrivati ben tre rifiuti, dettati soprattutto dalle condizioni mentali e fisiche del giocatore. Chiesa non si sentiva pronto, complice anche il poco spazio trovato al Liverpool. Il feeling con la maglia azzurra però non si è mai spezzato. Alla fine, la perseveranza del ct ha avuto la meglio proprio quando sembrava tutto perduto.
L’infortunio che cambia gli equilibri
A riaprire definitivamente la porta è stato l’infortunio di Zaccagni. Senza questo stop, probabilmente la situazione sarebbe rimasta invariata ancora a lungo. Chiesa ha deciso di mettersi a disposizione senza chiedere garanzie, consapevole dell’importanza del momento.
Il suo ritorno arriva dopo 629 giorni dall’ultima presenza, una serata amara all’Europeo contro la Svizzera. Ora lo scenario è completamente diverso e carico di aspettative. L’Italia ha bisogno di esperienza e qualità per superare uno spareggio decisivo.
Una scommessa per il presente e il futuro
Gattuso ha puntato su Chiesa preferendolo ad alternative più in forma. Una scelta che guarda non solo all’immediato, ma anche al progetto futuro della Nazionale e che non ha però convinto tutta l’opinione pubblica. L’esterno resta un giocatore capace di cambiare le partite con le sue accelerazioni e il suo dribbling. Può adattarsi a più sistemi di gioco e offrire soluzioni diverse durante la gara. I numeri stagionali non brillano, ma il talento resta intatto. In un’Italia in cerca di riscatto, la sua fame può diventare l’arma decisiva.